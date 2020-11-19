Son dakika haberi! Yaşlı çift barakada çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında baraka ev kül olurken, içeriden çıkamayan Mehmet Duyan (91) ve Ümmü Duyan (96) çifti yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi Gedelme mevkisinde Mehmet ve Ümmü Duyan çiftinin yaşadığı, etrafı taşlarla çevirili, üzeri ise naylon ile kaplı barakada sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle saat 17.00 sularında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm evi sararken, yaşlı çift ise evden çıkmayı başaramadı.

Yangını gören Duyan çiftinin torunları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen evde Mehmet ve Ümmü Duyan çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından evden çıkartılan Duyan çiftinin cansız bedenleri Kemer Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.