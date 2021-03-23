Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2) - Son Dakika

ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.'nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Anıl ATAR/ADANA,