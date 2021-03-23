Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (2)
23.03.2021 12:41
Edinilen son dakika haberine göre ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİAdana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi.
ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.'nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi.
Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Anıl ATAR/ADANA,
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