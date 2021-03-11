Son dakika haberi | Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı

11.03.2021 22:32

Son dakika haber: Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı Beşiktaş'ta kendilerini polis olarak tanıtıp bankadaki parasının FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek 73 yaşındaki kadını 1 milyon TL dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kendilerini polis olarak tanıtıp bankadaki parasının FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek 73 yaşındaki kadını 1 milyon TL dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı.

Olay, 4 Mart Perşembe günü Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş'ta yalnız yaşayan 73 yaşındaki A.G.'yi arayarak kendisinin polis olduğunu belirten bir kişi, isminin FETÖ terör örgütü soruşturmasında geçtiğini, bu yüzden banka hesabındaki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine banka hesabındaki 1 milyon TL'yi çeken A.G., Hürriyet Mahallesi'ndeki bir ara sokakta buluştuğu şahsa poşet içinde 1 milyon TL'yi verdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar telefonu çalan A.G.'den şahıslar bu kez evini satmasını istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.G.'den evi sattığını söylemesini ve irtibatını kesmeyip randevu vermesini istedi. Parayı almaya gelen şüphelilerden 2'si, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Beşiktaş iskelesinden tam vapura bindiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Erdal A. (20), Halil E. ve Yakup E.'nin benzer suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Son dakika haberi | Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Türk Lirası, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı         
23:50
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı         
23:02
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 03:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei