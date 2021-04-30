İstanbul'dan Amasya'ya yolculuk eden yaşlı kadını evine polisler bıraktı - Son Dakika

İstanbul'dan Amasya'ya yolculuk eden yaşlı kadını evine polisler bıraktı
30.04.2021 15:12
İstanbul'dan Amasya'ya yolculuk eden yaşlı kadını evine polisler bıraktı İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.
İstanbul'dan Amasya'ya yolculuk eden yaşlı kadını evine polisler bıraktı
AMASYA - İstanbul'dan otobüsle memleketi Amasya'ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Zeynep Dikici isimli vatandaş İstanbul'dan döndükten sonra akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı araç bulamadığı için için emniyet mensuplarından yardım istedi. Kontrol noktasındaki polis ekipleri yaşlı kadını köyüne kadar götürüp, evine bıraktılar.
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