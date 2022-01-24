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Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında

24.01.2022 23:58

Son dakika gündem haberi... Bingöl'de yaşlı kadının çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de yaşlı kadının çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın, Yeni Mahalle'de 12 0045 plakalı özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada bir binanın çatısından kar kütlesi düştü.

Şoför Sadık Balduk'un uyarısıyla otobüse girmeyi başaran yaşlı kadın son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

Kapının açık olması nedeniyle yere düşen kar kütlesi otobüs şoför Balduk'un üzerine kadar sıçradı.

Yaşananlar otobüs kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kar kütlesinin düşmesinin ardından yaşlı kadının "Ya Rabbim kaza belalardan koru" ve şoför Balduk'a da "Hakkını helal et. Kusur bakma." dediği duyuluyor.

Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında

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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yaşlı kadının kar kütlesinden kurtulduğu an güvenlik kamerasında - Son Dakika
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