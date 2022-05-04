Son dakika haberi: Yatak odasındaki bilgisayar yangın çıkardı - Son Dakika

Yatak odasındaki bilgisayar yangın çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, yatak odasında bulunan bilgisayardan çıktığı tahmin ediliyor.

Olay, Güney Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4'üncü kattaki evinde yalnız yaşayan vatandaş, yatak odasından gelen dumanları görünce evden çıktı. Bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan kimse etkilenmezken, itfaiye ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede ise, yatak odasında bulunan bilgisayarın yandığı belirlendi. Yangının, yatak odasında bulunan bilgisayardan çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.