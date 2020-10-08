Son dakika haberi: Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,17 296 181 113 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,16 72 54 16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,59 17 15 2 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,90 65 20 45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,13 70 42 28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,01 34 26 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,34 13 1 12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,01 25 23 2 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı

İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi

Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı

Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi

Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti

AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı

Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım