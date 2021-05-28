Son dakika haberi... Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,01 335 194 140 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,06 72 67 5 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,06 28 14 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,39 73 8 65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,15 79 47 32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,05 38 24 14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,07 13 2 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi

Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin

Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor

Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor

Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı!

Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar