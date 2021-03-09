Son dakika haberi | "Yatırım gurusu" Mark Mobius'tan "kripto para" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | "Yatırım gurusu" Mark Mobius'tan "kripto para" değerlendirmesi Açıklaması

09.03.2021 18:11
Son dakika haberi |

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital'in Kurucusu, 83 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mark Mobius, özellikle Bitcoin'in hisse senedi piyasaları için öncü indikatör rolünü oynayabileceğini belirterek, "Çünkü insanların kripto paralara olan inancı, hisse...

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital'in Kurucusu, 83 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mark Mobius, özellikle Bitcoin'in hisse senedi piyasaları için öncü indikatör rolünü oynayabileceğini belirterek, "Çünkü insanların kripto paralara olan inancı, hisse senedi piyasalarında para kaybeden şirketlere olan inancıyla benzerlikler taşıyor." dedi.

Mobius, Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu.

Teknolojiden dolayı insanlık tarihinin en iyi dönemlerinden birinde olunduğunu ifade eden Mobius, "Teknoloji birçok şeyi daha ucuz ve daha iyi hale getirdi. Bu yüzden deflasyonist bir dönemden geçiyoruz. Fiyatlar değişiyor ama kalite de değişiyor." ifadelerini kullandı.

Artık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi geleneksel enflasyon ölçüm indikatörlerinin kullanılamayacağını, bunun gibi indikatörlerin artık doğru sonuçlar vermediğini savunan Mobius, bir periyottan diğer periyoda olan ürün gruplarının sürekli değiştiğini söyledi. Mobius, "Bu yüzden 1950'deki ürün grubuyla bugünkü ürün grubu oldukça farklı. Yani kısaca, elma ile armudu karşılaştırıyorsunuz." dedi.

Merkez bankalarının yanlış indikatörlere bakarak karar vermesinin üzücü olduğunu ifade eden Mobius, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mal ve hizmetlerin fiyatlarıyla gelirleri karşılaştırdığımızda, insanların gelirleri dünya genelinde daha hızlı ya da en azından aynı hızda yükseliyor. Yani bu yüzden insanların deflasyonu tecrübe etmesi bence güzel bir şey. Bu da malların ve hizmetlerin, gelirler bakımından kıyaslandığında daha ucuzladığı anlamına gelir. Peki bu ne demek? Bu demektir ki, politika kararları enflasyon rakamları üzerinden değil, mutluluk terimleri üzerinden yapılmalıdır. İnsanların ne kadar mutlu olduğunu ölçebilecek bir indikatör bulmamız gerekiyor."

"Faiz oranları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki oldukça zayıf"

Mark Mobius, 2020'de güçlü bir performans sergileyen hisse senedi piyasalarının bu yıl da iyi olacağına dair sinyaller verdiğini, ekonomik açıdan bakıldığında dünyada GSYH'de önemli bir büyümenin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Teknoloji ve internet hisselerinin geçen yıl oldukça yükseldiğine dikkati çeken Mobius, "Tencent, Alibaba, Microsoft ve Apple gibi şirketler oldukça yükselmişlerdi ama son günlerde aşağı yönlü bir eğilim var. Bu da yatırımcılarda birçok şüphe uyandırıyor. Birçok kişi faiz oranlarına bakıyor ancak faiz oranlarının hisse senedi piyasasıyla olan ilişkisine baktığımızda, bu ikili arasındaki ilişkinin oldukça zayıf olduğu görülecektir." şeklinde konuştu.

Mobius, hisselerin bu seviyeye gelmesinde önemli rol oynayan etkenlerden birinin gelecekte bu hisselere neler olabileceği ile ilgili beklentiler olduğunu söyledi.

Tesla gibi birçoğunun para kaybetmesine karşın bu hisselerin oldukça yükseldiğini ifade eden Mobius, "Ama şu anda hızlı bir şekilde geri geliyorlar. Bunun anlamak için kripto para piyasalarına bakmanızı öneririm." dedi.

"Kripto para piyasalarındaki değişimleri dikkatle izlemeliyiz"

"Yatırım gurusu" Mobius, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Bu varlıkların fiyatlarındaki değişim, özellikle Bitcoin, hisse senedi piyasaları için öncü indikatör rolünü oynayabilir. Çünkü insanların kripto paralara olan inancı, hisse senedi piyasalarında para kaybeden şirketlere olan inancıyla benzerlikler taşıyor. İnsanlar, bu şirketlerin ileride yüklü miktarda gelir sağlayacağını düşünüyor. Bu yüzden kripto para piyasalarındaki değişimleri dikkatle izlemeliyiz. Şu anda herhangi bir gençle konuştuğunuzda göreceksiniz ki birçoğu bu paralara büyük önem atfediyor. Eğer bu inanç düşerse veya ortadan kaybolursa bu durumda önemli bir satış eğilimi ortaya çıkabilir. Ancak biz orta ve uzun vadede hala hisse senedi piyasalarında iyi bir kazanç fırsatı görmeyi sürdürüyoruz."

Türkiye, Tayvan, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Mobius, halihazırda bu yatırımlarından önemli getiriler elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kripto paralar, Yatırımcı, Bitcoin, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | 'Yatırım gurusu' Mark Mobius'tan 'kripto para' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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