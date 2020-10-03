Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1)

Son dakika haberine göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1), System.String[]

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,86 kazançla 1.145,03

puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.112,39 puanı, en yüksek 1.155,38 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,30 artışla 1.193,07

puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 kazançla 1.708,73

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 primle 1.043,29

puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,95 değerle 1.819,95

puana yükseldi.

Netaş Telekomünikasyon en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,45 ile Netaş Telekomünikasyon oldu. Onu yüzde 17,19 ile Akiş GMYO, yüzde 15,66

ile Borusan Mannesmann izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,91 ile Pınar Et ve Un, yüzde 2,27 ile Zorlu Enerji, yüzde 2,17 ile Tekfen Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 19 milyar 213 milyon lirayla Şişecam, 10 milyar 81 milyon lirayla Aselsan, 9 milyar 236 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 109 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 952 milyon lirayla ASELSAN ve 38 milyar 528 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,10

kazançla 474,50

liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3 bin 147 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580

liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,40 artışla 9,0890 liraya çıktı.

Geçen hafta 9,7810

olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,88 artışla 10,0630

liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 değer kazanarak 8,4540

liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Yatırım, Borsa, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi

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