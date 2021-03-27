Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1)

27.03.2021 11:07
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1), System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,60 kayıpla 1.382,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.256,32 puanı, en yüksek 1.491,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 11,94 azalışla 1.352,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,37 düşüşle 2.528,14 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,22 kayıpla 1.163,30 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,50 azalışla 1.876,09 puana geriledi.

Vestel en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,68 ile Vestel oldu. Onu yüzde 5,60 ile Akçansa, yüzde 3,88 ile Hektaş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,35 ile Garanti Bankası, yüzde 18,24 ile Akbank, yüzde 17,36 ile Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 25 milyar 83 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 265 milyon lirayla Sasa Polyester, 6 milyar 100 milyon lirayla Ford Otosan yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 66 milyar 919 milyon lirayla Ford Otosan, 48 milyar 816 milyon lirayla ??????? Koç Holding ve 48 milyar 300 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 9,89 kazançla 445,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 9,84 artışla 2 bin 957 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 10,31 değer kazanarak 8,0120 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 9,55 artışla 9,4560 lira oldu.

Geçen hafta 10,0750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,97 artışla 11,0790 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 9,13 kazançla 8,5380 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,78 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Yatırım, Döviz, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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