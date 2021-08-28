Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 470,00 397,00 18,39 Net Holding 4,51 3,94 14,47 Esenboğa Elektrik 33,74 30,66 10,05 Enka İnşaat 10,80 10,00 8,00 Torunlar GMYO 4,10 3,82 7,33 Aksa Enerji 14,63 13,70 6,79 Petkim 6,24 5,95 4,87 İş Y. Men. Değ. 14,58 13,95 4,52 Sabancı Holding 10,40 10,01 3,90 Logo Yazılım 40,14 38,68 3,77 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 134,40 144,50 -6,99 Gübre Fabrik. 50,20 53,00 -5,28 Bera Holding 9,48 9,94 -4,63 Ege Gübre 167,00 175,00 -4,57 Deva Holding 23,58 24,54 -3,91 Jantsa Jant Sanayi 67,35 70,00 -3,79 Migros Ticaret 34,90 36,24 -3,70 İhlas Holding 0,57 0,59 -3,39 Eczacıbaşı İlaç 6,03 6,24 -3,37 Selçuk Ecza Deposu 8,80 9,10 -3,30 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.617.892.316 Türk Hava Yolları 6.511.442.536 Kardemir (D) 2.983.837.310 Şişe Cam 2.720.486.611 Petkim 2.344.142.139 Ereğli Demir Çelik 2.273.409.535 Yapı ve Kredi Bank. 1.992.052.872 Akbank 1.814.571.973 Tüpraş 1.753.241.182 Koza Madencilik 1.708.278.331 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak

Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı

Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı

Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti

Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı