Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|470,00
|397,00
|18,39
|Net Holding
|4,51
|3,94
|14,47
|Esenboğa Elektrik
|33,74
|30,66
|10,05
|Enka İnşaat
|10,80
|10,00
|8,00
|Torunlar GMYO
|4,10
|3,82
|7,33
|Aksa Enerji
|14,63
|13,70
|6,79
|Petkim
|6,24
|5,95
|4,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,58
|13,95
|4,52
|Sabancı Holding
|10,40
|10,01
|3,90
|Logo Yazılım
|40,14
|38,68
|3,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|134,40
|144,50
|-6,99
|Gübre Fabrik.
|50,20
|53,00
|-5,28
|Bera Holding
|9,48
|9,94
|-4,63
|Ege Gübre
|167,00
|175,00
|-4,57
|Deva Holding
|23,58
|24,54
|-3,91
|Jantsa Jant Sanayi
|67,35
|70,00
|-3,79
|Migros Ticaret
|34,90
|36,24
|-3,70
|İhlas Holding
|0,57
|0,59
|-3,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|6,24
|-3,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|9,10
|-3,30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.617.892.316
|Türk Hava Yolları
|6.511.442.536
|Kardemir (D)
|2.983.837.310
|Şişe Cam
|2.720.486.611
|Petkim
|2.344.142.139
|Ereğli Demir Çelik
|2.273.409.535
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.992.052.872
|Akbank
|1.814.571.973
|Tüpraş
|1.753.241.182
|Koza Madencilik
|1.708.278.331
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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