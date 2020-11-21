Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (2)
21.11.2020 11:01
Son dakika haberler... Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2019 Sonu FiyatıGeçen Hafta...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2019 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2019 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|291,20
|468,20
|461,70
|-1,39
|58,55
|Cumhuriyet
|1.939,00
|3.106,00
|3.062,00
|-1,42
|57,92
|ABD Doları
|5,9500
|7,6920
|7,6350
|-0,74
|28,32
|Avro
|6,6820
|9,0890
|9,0680
|-0,23
|35,71
|İngiliz Sterlini
|7,8750
|10,1630
|10,2010
|0,37
|29,54
| İsviçre Frangı
|6,1820
|8,4470
|8,4380
|-0,11
|36,49
(Sürecek)
Son Dakika Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı