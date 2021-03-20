Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

20.03.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0650190,59
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0925790,58
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0903780,46
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0958840,38
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0269870,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101660,68
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102040,63
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010020,48
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0222910,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,071162,53
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0584621,69
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1031331,33
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0599881,01
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0360360,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0328240,98
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0405660,94
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0167370,87
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1173160,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0231270,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0296910,80
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0208990,79
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0189000,78
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0296170,68
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0288560,65
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0449090,08
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0460390,08
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0447380,08
NN Hay. Em. Altın EYF0,0269940,07
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0479090,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0241160,30
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0732680,30
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0724380,29
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0743110,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0324070,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081166-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055511-0,14
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078366-0,11
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,065063-0,06
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,070987-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018954-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,044056-2,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,129541-1,09
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086395-0,89
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,143486-0,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,054912-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014044-1,89
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032503-1,40
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020432-1,33
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033508-0,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019593-0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028857-0,54
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041537-0,53
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033279-0,13
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040219-0,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070635-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044509-0,17
VEM Altın Katılım EYF0,046250-0,13
ZEM Altın Katılım EYF0,044479-0,12
HEM Altın Katılım EYF0,027487-0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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