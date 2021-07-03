Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,08, değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile "Para Piyasası Fonları" en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,33 ile "Para Piyasası Fonları" iken bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,48 ile "Hisse Senedi Fonları" geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,08 339 190 148 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,27 72 65 6 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,23 30 21 9 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,76 74 8 66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,00 80 37 43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,03 38 27 11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,84 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,34 32 32 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -0,30 254 87 167 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 52 31 21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,05 5 2 3 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,48 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,12 111 36 75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,63 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,80 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,33 15 15 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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