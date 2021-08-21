Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, BES fonları ise yüzde 0,20 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 1,19 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,17 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,05 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,58 ile katılım fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,01 345 225 119 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,19 71 58 13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,79 31 11 20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,17 78 35 43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,49 80 49 31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,31 38 26 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,19 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,34 34 33 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,20 257 151 106 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,05 52 27 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,27 5 3 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,56 30 13 17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,03 111 72 39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,58 29 6 23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,05 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,34 15 15 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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