Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,46'lık getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,46'lık getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu

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oldu.


Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,40'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063550 5,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031099 4,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 105,782755 3,63
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 83,851401 3,53
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040551 3,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036789 3,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,777158 3,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020331 2,89
TEB Portföy Altın Fonu 0,095634 2,44
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,037672 2,44
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058842 3,40
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039699 3,20
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040909 2,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043219 2,48
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025986 2,48
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041769 2,47
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042658 2,47
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041866 2,46
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041305 2,46
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039187 2,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi
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Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
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14:06
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