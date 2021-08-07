Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,17 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092391 7,17 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,747761 6,87 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046491 6,77 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,824328 6,76 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,708967 5,25 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,071143 5,13 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 99,980668 4,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,138482 4,19 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 15,708746 4,02 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,153451 3,98 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054728 5,18 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070011 4,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066759 3,63 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,102481 3,56 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042939 3,40 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,179782 3,36 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010327 3,33 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,163913 3,30 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,122414 3,26 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,152255 3,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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