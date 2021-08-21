Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,80 ile Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 4,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,017331
|1,80
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,138951
|1,66
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,218983
|1,65
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,978761
|1,55
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,029464
|1,55
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,281138
|1,50
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,466532
|1,42
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,458035
|1,41
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,038131
|1,40
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,107386
|1,39
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023378
|4,88
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017135
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051201
|1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053069
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,037856
|1,15
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052393
|1,06
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056539
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,051832
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,108631
|1,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031829
|1,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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