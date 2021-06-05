Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,15 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,99'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Tacirler Portföy Değ. Fon 4,890958 -3,15 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,132028 -2,21 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,882204 -1,96 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,482755 -1,85 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 75,020749 -1,60 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,959913 -1,59 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,105793 -1,27 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121158 -1,12 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,972082 -0,97 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,012491 -0,91 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017431 -0,99 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017601 -0,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018305 -0,67 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019191 -0,50 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019503 -0,43 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018839 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019914 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018029 -0,40 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017623 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,01892 -0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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