Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

27.03.2021 11:09
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF760,0853418,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0871476,32
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,4812756,02
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0468865,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0620012,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0913936,57
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0395144,96
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0130234,85
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0451273,92
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8873673,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0470776,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu143,4578366,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1180205,64
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0614384,57
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1254664,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4100415,41
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0853224,13
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8745112,78
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,0680032,71
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0233142,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0581946,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1146566,32
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,7781716,03
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9046705,80
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7158315,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,2067328,97
QNB Finans Portföy Altın BYF39,1266348,78
Gedik Portföy Altın Fon0,9307817,09
Fiba Portföy Altın Fonu0,0363896,52
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0617896,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0238830,35
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0912090,35
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9281350,35
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0245100,34
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0676430,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,528300-9,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218859-6,70
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,786542-5,46
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,249905-3,89
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu172,217026-3,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,385568-2,89
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,189054-2,64
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,799604-1,78
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,468784-1,19
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,005571-0,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,746511-19,83
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,701781-19,75
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078037-19,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039606-19,11
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,085726-11,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,062916-8,68
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,136004-7,42
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,410090-6,34
HSBC Portföy Değ. Fon141,798137-5,94
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,765681-5,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,683567-6,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,944560-6,59
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,132485-6,17
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,728095-5,72
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,438432-4,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Finans, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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