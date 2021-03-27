Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 760,085341 8,33 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087147 6,32 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,481275 6,02 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046886 5,79 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,062001 2,96 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,091393 6,57 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,039514 4,96 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013023 4,85 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045127 3,92 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,887367 3,78 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,047077 6,34 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 143,457836 6,00 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,118020 5,64 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,061438 4,57 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,125466 4,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,410041 5,41 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,085322 4,13 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,874511 2,78 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,068003 2,71 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,023314 2,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058194 6,43 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,114656 6,32 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,778171 6,03 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,904670 5,80 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,715831 5,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,206732 8,97 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,126634 8,78 Gedik Portföy Altın Fon 0,930781 7,09 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036389 6,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,061789 6,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,023883 0,35 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,091209 0,35 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,928135 0,35 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,024510 0,34 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,067643 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,528300 -9,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218859 -6,70 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,786542 -5,46 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,249905 -3,89 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 172,217026 -3,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,385568 -2,89 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,189054 -2,64 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,799604 -1,78 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,468784 -1,19 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,005571 -0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,746511 -19,83 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,701781 -19,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078037 -19,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039606 -19,11 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085726 -11,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062916 -8,68 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,136004 -7,42 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,410090 -6,34 HSBC Portföy Değ. Fon 141,798137 -5,94 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,765681 -5,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,683567 -6,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,944560 -6,59 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,132485 -6,17 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,728095 -5,72 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,438432 -4,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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