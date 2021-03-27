Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|760,085341
|8,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087147
|6,32
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,481275
|6,02
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046886
|5,79
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,062001
|2,96
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,091393
|6,57
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,039514
|4,96
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013023
|4,85
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045127
|3,92
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,887367
|3,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,047077
|6,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|143,457836
|6,00
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,118020
|5,64
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,061438
|4,57
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,125466
|4,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,410041
|5,41
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,085322
|4,13
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,874511
|2,78
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,068003
|2,71
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,023314
|2,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058194
|6,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,114656
|6,32
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,778171
|6,03
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,904670
|5,80
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,715831
|5,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,206732
|8,97
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,126634
|8,78
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,930781
|7,09
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036389
|6,52
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,061789
|6,36
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,023883
|0,35
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,091209
|0,35
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,928135
|0,35
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024510
|0,34
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,067643
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,528300
|-9,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218859
|-6,70
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,786542
|-5,46
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,249905
|-3,89
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|172,217026
|-3,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,385568
|-2,89
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,189054
|-2,64
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,799604
|-1,78
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,468784
|-1,19
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,005571
|-0,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,746511
|-19,83
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,701781
|-19,75
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078037
|-19,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039606
|-19,11
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085726
|-11,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,062916
|-8,68
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,136004
|-7,42
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,410090
|-6,34
|HSBC Portföy Değ. Fon
|141,798137
|-5,94
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,765681
|-5,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,683567
|-6,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,944560
|-6,59
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,132485
|-6,17
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,728095
|-5,72
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,438432
|-4,14
(Sürecek)
Kaynak: AA
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