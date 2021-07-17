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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

17.07.2021 11:04
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0305440,72
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5595090,71
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2320740,68
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8336410,56
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0798150,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0170430,39
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0188370,33
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0782400,31
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0707630,28
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,7029050,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1513640,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0470380,54
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon1,1329080,39
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,9821940,38
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,7582530,37
Ak Portföy Değ. Fon0,2026550,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8213700,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0210040,41
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,1423490,40
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,7589060,39
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0336580,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2982920,42
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0591850,41
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0582460,41
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9818390,41
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1710480,40

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF820,739262-1,19
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,857071-0,87
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,096257-0,72
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052372-0,50
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,070523-0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,845259-1,28
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,001781-1,17
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,147106-0,92
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,048070-0,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050484-0,83
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102444-7,73
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,854594-4,14
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,544034-3,65
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,946711-3,63
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,996377-3,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,937597-4,67
Tacirler Portföy Değ. Fon4,485965-3,17
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,935212-2,80
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,155275-2,63
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,039216-2,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,360004-2,54
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,479291-1,95
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,150220-1,88
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,568022-1,73
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,855958-1,63
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,813091-0,87
Fiba Portföy Altın Fonu0,041088-0,51
QNB Finans Portföy Altın BYF44,262547-0,26
Inveo Portföy Altın Fon1,049541-0,23
TEB Portföy Altın Fonu0,117433-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Altın, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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