Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030544 0,72 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,559509 0,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232074 0,68 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,833641 0,56 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,079815 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017043 0,39 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,018837 0,33 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,078240 0,31 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,070763 0,28 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,702905 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,151364 0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,047038 0,54 İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon 1,132908 0,39 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,982194 0,38 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,758253 0,37 Ak Portföy Değ. Fon 0,202655 0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,821370 0,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021004 0,41 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,142349 0,40 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,758906 0,39 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,033658 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,298292 0,42 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,059185 0,41 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,058246 0,41 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,981839 0,41 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,171048 0,40 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 820,739262 -1,19 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,857071 -0,87 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,096257 -0,72 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052372 -0,50 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070523 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,845259 -1,28 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,001781 -1,17 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,147106 -0,92 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048070 -0,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050484 -0,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102444 -7,73 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,854594 -4,14 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,544034 -3,65 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,946711 -3,63 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,996377 -3,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,937597 -4,67 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,485965 -3,17 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,935212 -2,80 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,155275 -2,63 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,039216 -2,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,360004 -2,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,479291 -1,95 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,150220 -1,88 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,568022 -1,73 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,855958 -1,63 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,813091 -0,87 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041088 -0,51 QNB Finans Portföy Altın BYF 44,262547 -0,26 Inveo Portföy Altın Fon 1,049541 -0,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,117433 -0,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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