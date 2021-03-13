Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137589 0,66 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138218 0,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,094172 0,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091134 0,46 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121068 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009972 1,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018995 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010097 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022241 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,01014 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069402 7,35 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045008 4,35 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059386 2,57 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035815 2,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,130974 2,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033838 2,16 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110282 1,70 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020708 1,70 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,076192 1,62 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,068927 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070658 1,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049964 1,29 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029014 1,10 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041758 1,08 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,029455 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044585 1,03 VEM Altın Katılım EYF 0,046310 1,03 ZEM Altın Katılım EYF 0,044531 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044871 0,98 HEM Altın Katılım EYF 0,027519 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074093 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073050 0,30 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029140 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074846 0,29 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073142 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042445 -1,02 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092048 -0,98 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024450 -0,94 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011181 -0,93 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049411 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077611 -2,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019951 -1,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019768 -1,60 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021785 -1,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020810 -1,51 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020844 -1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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