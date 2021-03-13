Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137589
|0,66
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138218
|0,56
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094172
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091134
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121068
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009972
|1,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018995
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010097
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022241
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,01014
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,069402
|7,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045008
|4,35
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059386
|2,57
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035815
|2,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,130974
|2,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033838
|2,16
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,110282
|1,70
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020708
|1,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,076192
|1,62
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,068927
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070658
|1,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049964
|1,29
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029014
|1,10
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041758
|1,08
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029455
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044585
|1,03
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046310
|1,03
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044531
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044871
|0,98
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027519
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074093
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073050
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029140
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074846
|0,29
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073142
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042445
|-1,02
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092048
|-0,98
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024450
|-0,94
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011181
|-0,93
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049411
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077611
|-2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019951
|-1,69
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019768
|-1,60
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021785
|-1,55
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020810
|-1,51
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020844
|-1,47
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi