Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

13.03.2021 11:03
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1375890,66
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1382180,56
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0941720,53
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0911340,46
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1210680,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0099721,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0189951,17
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0100970,84
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0222410,80
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010140,66
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0694027,35
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0450084,35
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0593862,57
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0358152,35
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1309742,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0338382,16
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1102821,70
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0207081,70
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0761921,62
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0689271,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0706581,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0499641,29
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0290141,10
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0417581,08
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0294550,92
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0445851,03
VEM Altın Katılım EYF0,0463101,03
ZEM Altın Katılım EYF0,0445311,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0448710,98
HEM Altın Katılım EYF0,0275190,98
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0740930,30
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0730500,30
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291400,29
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0748460,29
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0731420,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042445-1,02
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092048-0,98
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,024450-0,94
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011181-0,93
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049411-0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077611-2,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019951-1,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019768-1,60
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021785-1,55
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020810-1,51
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020844-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Aviva, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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