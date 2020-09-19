Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,02 13,56 116,13
Acıpayam Selüloz 12,07 27,72 91,14
Adel Kalemcilik 19,55 5,96 24,52
Adese Alışveriş Ticaret 2,16 1,89 51,23
Afyon Çimento 4,16 1,71 82,59
Ak Enerji 2,05 5,13 88,07
Akbank 4,87 -1,02 -39,95
Akçansa 12,80 3,56 32,04
Akdeniz Yatırım Hold. 5,67 11,39 168,72
Akfen GMYO 3,41 1,49 -15,80
Akın Tekstil 16,79 12,23 21,75
Akiş GMYO 2,85 2,52 -9,02
Akmerkez GMYO 48,16 15,00 114,95
Aksa 6,85 0,44 -2,19
Aksa Enerji 5,87 7,71 54,47
Aksigorta 7,31 0,97 34,92
Aksu Enerji 10,60 0,95 -28,72
Alarko Carrıer 109,40 22,44 83,17
Alarko GMYO 16,19 8,88 10,15
Alarko Holding 5,63 9,75 -5,38
Albaraka Türk 1,51 1,34 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 26,16 -2,75 117,28
Alkim Kağıt 14,12 2,92 160,53
Alkim Kimya 14,02 2,71 126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 -6,04 241,46
Altınyunus Çeşme 77,55 33,36 676,28
Anadolu Cam 5,56 3,73 31,35
Anadolu Efes 21,00 1,94 -1,31
Anadolu Grubu Holding 18,05 6,05 2,62
Anadolu Hayat Emek. 7,47 0,67 22,76
Anadolu Isuzu 14,14 4,12 16,19
Anadolu Sigorta 6,44 2,88 55,05
Anel Elektrik 5,49 -2,66 71,28
Arçelik 23,98 5,27 15,07
ARD Bilişim Teknolojileri 31,38 8,81
Arena Bilgisayar 35,80 -4,38 391,42
Armada Bilgisayar 91,30 54,75 457,05
Arsan Tekstil 5,61 7,68 56,70
Artı Yatırım Holding 7,27 60,49 797,53
Aselsan 16,57 -0,36 58,73
Ata GMYO 3,51 1,45 -22,52
Atakule GMYO 2,32 3,11 20,83
Atlantis Yatırım Holding 2,26 -1,74 126,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,26 -0,15 -1,09
Avrasya GMYO 2,29 2,23 51,66
Avrasya Petrol ve Tur. 2,46 2,07 35,16
Avrasya Stratejik GMYF 1.445,70 -0,08 12,43
Avrupa Yatırım Holding 2,66 36,41 72,73
Ayen Enerji 5,42 -0,91 56,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,39 20,03 283,11
Aygaz 11,28 -3,18 -7,13
Bagfaş 16,18 7,87 -3,80
Bak Ambalaj 12,69 14,12 74,20
Balatacılar Balatacılık 4,33 59,19 249,19
Bantaş Ambalaj 4,00 2,83 58,73
Banvit 25,32 0,88 36,35
Baştaş Başkent Çimento 5,03 8,64 94,21
Batı Çimento 3,74 3,03 12,99
Batısöke Çimento 1,76 -0,56 34,35
Bayrak Taban Sanayi 7,20 -3,49
Bera Holding 9,46 0,85 145,71
Berkosan Yalıtım 5,89 13,93 114,96
Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 1,39 48,57
Beyaz Filo 7,77 60,54 148,26
Bilici Yatırım 5,14 1,18 79,32
Bim Mağazalar 70,15 1,23 51,81
Birko Mensucat 0,57 32,56 83,87
Birlik Mensucat 2,73 11,89 139,47
Bizim Mağazaları 15,52 -0,77 38,94
Bomonti Elektrik 6,34 19,62 395,31
Borusan Mannesmann 13,29 4,73 16,07
Borusan Yat. Paz. 112,10 25,53 87,10
Bosch Fren Sistemleri 870,50 0,75 202,49
Bossa 10,22 3,23 26,80
Brisa 11,50 -2,29 22,61
Burçelik 21,30 0,47 266,61
Burçelik Vana 57,00 1,79 487,02
Bursa Çimento 5,85 -1,18 46,13
Carrefoursa 16,39 60,84 247,98
Casa Emtia Petrol 30,02 -3,16 219,70
Ceo Event Medya 4,25 -0,70 16,05
Coca Cola İçecek 45,34 -0,35 19,76
Cosmos Yat. Holding 6,05 30,11 196,57
Credıtwest Faktorıng 4,49 -17,16 55,90
Çelebi 69,20 -0,22 -30,35
Çelik Halat 12,25 -1,05 88,46
Çemaş Döküm 1,60 1,91 27,64
Çemtaş 12,13 5,30 49,22
Çimbeton 101,10 31,64 145,03
Çimentaş 35,56 19,81 137,07
Çimsa 12,26 5,96 35,02
Çuhadaroğlu Metal 5,52 2,03 73,04
Dagi Giyim 11,55 2,67 362,00
Dagi Yatırım Holding 7,52 8,67 232,74
Dardanel 12,22 -2,24 222,43
Datagate Bilgisayar 11,10 -1,77 42,13
Demısaş Döküm 7,31 28,25 110,06
Denge Holding 3,49 27,84 154,74
Deniz GMYO 3,18 2,91 51,13
Denizli Cam 7,16 -7,49 -14,15
Derimod 8,20 15,49 14,85
Derlüks Deri 8,30 -0,95 105,15
Desa Deri 6,40 -3,03 40,97
Despec Bilgisayar 9,87 6,93 132,78
Deva Holding 19,34 1,42 116,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,10 18,77
Diriteks Diriliş Tekstil 1,87 -13,02 139,74
Ditaş Doğan 31,62 -12,17 232,31
DO-CO 322,50 -0,62 -42,82
Doğan Burda 20,34 -14,18 235,09
Doğan Holding 2,32 7,41 29,21
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -1,88 58,18
Doğusan 3,66 -4,69 75,96
Doğuş GMYO 10,80 0,28 138,41
Doğuş Otomotiv 15,00 2,25 57,56
Döktaş Dökümcülük 32,14 9,47 1,56
Duran Doğan Basım 18,76 -2,29 33,62
Dyo Boya 6,80 3,98 38,78
Eczacıbaşı İlaç 6,62 0,00 81,34
Eczacıbaşı Yatırım 19,15 21,59 98,81
Edip Gayrimenkul 3,26 34,71 134,53
Ege Endüstri 743,00 1,85 32,07
Ege Gübre 118,80 15,34 140,99
Ege Profil 19,40 18,29 62,07
Ege Seramik 6,43 19,29 74,80
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 9,47 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 11,11 156,41
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 10,45 270,00
Egeplast 17,05 9,86 36,40
Ekiz Kimya 9,70 10,86 1490,16
Emek Elektrik 3,60 3,15 126,42
Eminiş Ambalaj 18,77 60,84 1134,87
Emlak Konut GMYO 1,78 -0,56 22,96
Enerjisa Enerji 8,70 1,99 29,16
Enka İnşaat 7,20 8,11 28,99
Erbosan 23,70 3,86 -5,12
Ereğli Demir Çelik 9,22 0,77 4,67
Ersu Gıda 4,61 4,54 122,71
Escort Teknoloji 3,75 4,17 169,78
Etiler Gıda 3,30 -8,08 182,63
Euro Kapital Yat. Ort. 2,27 14,07 41,54
Euro Trend Yat. Ort. 2,79 49,20 133,70
Euro Yat. Ort. 2,10 3,45 86,54
Euro Yatırım Holding 2,08 8,33 38,67
Fade Gıda 7,03 25,54
Fenerbahçe Futbol 31,74 -20,45 119,35
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,70 0,11
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,40 11,11 -3,72
F-M İzmit Piston 122,20 39,34 158,01
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,46 5,50 62,03
Ford Otosan 89,90 4,35 35,98
Formet Çelik Kapı 3,28 -16,11 9,33
Frigo Pak Gıda 22,22 0,54 217,18
Galatasaray Sportif 3,98 2,58 96,06
Garanti Bankası 6,66 -1,91 -40,22
Garanti Faktoring 10,90 -1,36 181,65
Garanti Yat. Ort. 2,53 1,20 136,89
Gedik Y. Men. Değ. 8,94 -1,11 184,26
Gedik Yatırım Holding 24,30 -0,98 215,99
Gediz Ambalaj 18,36 24,90 171,60
Gentaş 2,94 5,38 42,58
Gersan Elektrik 6,80 -0,87 113,17
Global Men. Değ. 4,86 2,53 158,51
Global Yat. Holding 4,35 -0,23 -10,68
Good-Year 4,98 -0,40 22,96
Göltaş Çimento 25,60 -3,03 43,90
Gözde Girişim 5,41 0,37 5,25
GSD Denizcilik 4,39 -0,68 71,48
GSD Holding 2,11 0,00 41,61
Gübre Fabrik. 29,06 3,79 221,46
Güler Yat. Holding 16,12 -9,44 694,09
Halk GMYO 2,50 11,61 114,66
Hatay Tekstil 11,69 -7,37 73,60
Hedef Girişim 3,90 7,73 63,43
Hektaş 12,90 5,22 60,85
HUB Girişim 18,44 -3,15 96,41
Hürriyet Gzt. 1,82 2,82 59,65
ICBC Turkey Bank 7,23 -4,62 37,19
İdealist Danışmanlık 7,45 49,90 124,40
İdealist GMYO 5,66 10,33 84,97
İhlas Ev Aletleri 2,22 0,00 -29,07
İhlas Gayrimenkul 1,44 -7,10 20,00
İhlas Gazetecilik 5,17 5,30 13,88
İhlas Holding 1,05 -1,87 15,38
İhlas Yayın Holding 1,20 -6,98 43,95
İndeks Bilgisayar 14,88 1,78 58,64
Info Yatırım 9,10 22,81 87,14
İntema 19,04 -4,56 105,62
İpek Doğal Enerji 12,17 2,35 57,64
İskenderun Demir Çelik 7,28 0,41 -6,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü         
16:35
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı         
15:30
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor         
08:28
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:26:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei