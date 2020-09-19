Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,02
|13,56
|116,13
|Acıpayam Selüloz
|12,07
|27,72
|91,14
|Adel Kalemcilik
|19,55
|5,96
|24,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|1,89
|51,23
|Afyon Çimento
|4,16
|1,71
|82,59
|Ak Enerji
|2,05
|5,13
|88,07
|Akbank
|4,87
|-1,02
|-39,95
|Akçansa
|12,80
|3,56
|32,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,67
|11,39
|168,72
|Akfen GMYO
|3,41
|1,49
|-15,80
|Akın Tekstil
|16,79
|12,23
|21,75
|Akiş GMYO
|2,85
|2,52
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|48,16
|15,00
|114,95
|Aksa
|6,85
|0,44
|-2,19
|Aksa Enerji
|5,87
|7,71
|54,47
|Aksigorta
|7,31
|0,97
|34,92
|Aksu Enerji
|10,60
|0,95
|-28,72
|Alarko Carrıer
|109,40
|22,44
|83,17
|Alarko GMYO
|16,19
|8,88
|10,15
|Alarko Holding
|5,63
|9,75
|-5,38
|Albaraka Türk
|1,51
|1,34
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,16
|-2,75
|117,28
|Alkim Kağıt
|14,12
|2,92
|160,53
|Alkim Kimya
|14,02
|2,71
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-6,04
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|77,55
|33,36
|676,28
|Anadolu Cam
|5,56
|3,73
|31,35
|Anadolu Efes
|21,00
|1,94
|-1,31
|Anadolu Grubu Holding
|18,05
|6,05
|2,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,47
|0,67
|22,76
|Anadolu Isuzu
|14,14
|4,12
|16,19
|Anadolu Sigorta
|6,44
|2,88
|55,05
|Anel Elektrik
|5,49
|-2,66
|71,28
|Arçelik
|23,98
|5,27
|15,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,38
|8,81
|Arena Bilgisayar
|35,80
|-4,38
|391,42
|Armada Bilgisayar
|91,30
|54,75
|457,05
|Arsan Tekstil
|5,61
|7,68
|56,70
|Artı Yatırım Holding
|7,27
|60,49
|797,53
|Aselsan
|16,57
|-0,36
|58,73
|Ata GMYO
|3,51
|1,45
|-22,52
|Atakule GMYO
|2,32
|3,11
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|2,26
|-1,74
|126,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,26
|-0,15
|-1,09
|Avrasya GMYO
|2,29
|2,23
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,46
|2,07
|35,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,70
|-0,08
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,66
|36,41
|72,73
|Ayen Enerji
|5,42
|-0,91
|56,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,39
|20,03
|283,11
|Aygaz
|11,28
|-3,18
|-7,13
|Bagfaş
|16,18
|7,87
|-3,80
|Bak Ambalaj
|12,69
|14,12
|74,20
|Balatacılar Balatacılık
|4,33
|59,19
|249,19
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|2,83
|58,73
|Banvit
|25,32
|0,88
|36,35
|Baştaş Başkent Çimento
|5,03
|8,64
|94,21
|Batı Çimento
|3,74
|3,03
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,76
|-0,56
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,20
|-3,49
|Bera Holding
|9,46
|0,85
|145,71
|Berkosan Yalıtım
|5,89
|13,93
|114,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,64
|1,39
|48,57
|Beyaz Filo
|7,77
|60,54
|148,26
|Bilici Yatırım
|5,14
|1,18
|79,32
|Bim Mağazalar
|70,15
|1,23
|51,81
|Birko Mensucat
|0,57
|32,56
|83,87
|Birlik Mensucat
|2,73
|11,89
|139,47
|Bizim Mağazaları
|15,52
|-0,77
|38,94
|Bomonti Elektrik
|6,34
|19,62
|395,31
|Borusan Mannesmann
|13,29
|4,73
|16,07
|Borusan Yat. Paz.
|112,10
|25,53
|87,10
|Bosch Fren Sistemleri
|870,50
|0,75
|202,49
|Bossa
|10,22
|3,23
|26,80
|Brisa
|11,50
|-2,29
|22,61
|Burçelik
|21,30
|0,47
|266,61
|Burçelik Vana
|57,00
|1,79
|487,02
|Bursa Çimento
|5,85
|-1,18
|46,13
|Carrefoursa
|16,39
|60,84
|247,98
|Casa Emtia Petrol
|30,02
|-3,16
|219,70
|Ceo Event Medya
|4,25
|-0,70
|16,05
|Coca Cola İçecek
|45,34
|-0,35
|19,76
|Cosmos Yat. Holding
|6,05
|30,11
|196,57
|Credıtwest Faktorıng
|4,49
|-17,16
|55,90
|Çelebi
|69,20
|-0,22
|-30,35
|Çelik Halat
|12,25
|-1,05
|88,46
|Çemaş Döküm
|1,60
|1,91
|27,64
|Çemtaş
|12,13
|5,30
|49,22
|Çimbeton
|101,10
|31,64
|145,03
|Çimentaş
|35,56
|19,81
|137,07
|Çimsa
|12,26
|5,96
|35,02
|Çuhadaroğlu Metal
|5,52
|2,03
|73,04
|Dagi Giyim
|11,55
|2,67
|362,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,52
|8,67
|232,74
|Dardanel
|12,22
|-2,24
|222,43
|Datagate Bilgisayar
|11,10
|-1,77
|42,13
|Demısaş Döküm
|7,31
|28,25
|110,06
|Denge Holding
|3,49
|27,84
|154,74
|Deniz GMYO
|3,18
|2,91
|51,13
|Denizli Cam
|7,16
|-7,49
|-14,15
|Derimod
|8,20
|15,49
|14,85
|Derlüks Deri
|8,30
|-0,95
|105,15
|Desa Deri
|6,40
|-3,03
|40,97
|Despec Bilgisayar
|9,87
|6,93
|132,78
|Deva Holding
|19,34
|1,42
|116,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,10
|18,77
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|-13,02
|139,74
|Ditaş Doğan
|31,62
|-12,17
|232,31
|DO-CO
|322,50
|-0,62
|-42,82
|Doğan Burda
|20,34
|-14,18
|235,09
|Doğan Holding
|2,32
|7,41
|29,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-1,88
|58,18
|Doğusan
|3,66
|-4,69
|75,96
|Doğuş GMYO
|10,80
|0,28
|138,41
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|2,25
|57,56
|Döktaş Dökümcülük
|32,14
|9,47
|1,56
|Duran Doğan Basım
|18,76
|-2,29
|33,62
|Dyo Boya
|6,80
|3,98
|38,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|0,00
|81,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,15
|21,59
|98,81
|Edip Gayrimenkul
|3,26
|34,71
|134,53
|Ege Endüstri
|743,00
|1,85
|32,07
|Ege Gübre
|118,80
|15,34
|140,99
|Ege Profil
|19,40
|18,29
|62,07
|Ege Seramik
|6,43
|19,29
|74,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|9,47
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,00
|11,11
|156,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|10,45
|270,00
|Egeplast
|17,05
|9,86
|36,40
|Ekiz Kimya
|9,70
|10,86
|1490,16
|Emek Elektrik
|3,60
|3,15
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|18,77
|60,84
|1134,87
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-0,56
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,70
|1,99
|29,16
|Enka İnşaat
|7,20
|8,11
|28,99
|Erbosan
|23,70
|3,86
|-5,12
|Ereğli Demir Çelik
|9,22
|0,77
|4,67
|Ersu Gıda
|4,61
|4,54
|122,71
|Escort Teknoloji
|3,75
|4,17
|169,78
|Etiler Gıda
|3,30
|-8,08
|182,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,27
|14,07
|41,54
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,79
|49,20
|133,70
|Euro Yat. Ort.
|2,10
|3,45
|86,54
|Euro Yatırım Holding
|2,08
|8,33
|38,67
|Fade Gıda
|7,03
|25,54
|Fenerbahçe Futbol
|31,74
|-20,45
|119,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,70
|0,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|11,11
|-3,72
|F-M İzmit Piston
|122,20
|39,34
|158,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,46
|5,50
|62,03
|Ford Otosan
|89,90
|4,35
|35,98
|Formet Çelik Kapı
|3,28
|-16,11
|9,33
|Frigo Pak Gıda
|22,22
|0,54
|217,18
|Galatasaray Sportif
|3,98
|2,58
|96,06
|Garanti Bankası
|6,66
|-1,91
|-40,22
|Garanti Faktoring
|10,90
|-1,36
|181,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|1,20
|136,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,94
|-1,11
|184,26
|Gedik Yatırım Holding
|24,30
|-0,98
|215,99
|Gediz Ambalaj
|18,36
|24,90
|171,60
|Gentaş
|2,94
|5,38
|42,58
|Gersan Elektrik
|6,80
|-0,87
|113,17
|Global Men. Değ.
|4,86
|2,53
|158,51
|Global Yat. Holding
|4,35
|-0,23
|-10,68
|Good-Year
|4,98
|-0,40
|22,96
|Göltaş Çimento
|25,60
|-3,03
|43,90
|Gözde Girişim
|5,41
|0,37
|5,25
|GSD Denizcilik
|4,39
|-0,68
|71,48
|GSD Holding
|2,11
|0,00
|41,61
|Gübre Fabrik.
|29,06
|3,79
|221,46
|Güler Yat. Holding
|16,12
|-9,44
|694,09
|Halk GMYO
|2,50
|11,61
|114,66
|Hatay Tekstil
|11,69
|-7,37
|73,60
|Hedef Girişim
|3,90
|7,73
|63,43
|Hektaş
|12,90
|5,22
|60,85
|HUB Girişim
|18,44
|-3,15
|96,41
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|2,82
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|7,23
|-4,62
|37,19
|İdealist Danışmanlık
|7,45
|49,90
|124,40
|İdealist GMYO
|5,66
|10,33
|84,97
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|0,00
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|-7,10
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|5,17
|5,30
|13,88
|İhlas Holding
|1,05
|-1,87
|15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-6,98
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|14,88
|1,78
|58,64
|Info Yatırım
|9,10
|22,81
|87,14
|İntema
|19,04
|-4,56
|105,62
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|2,35
|57,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,28
|0,41
|-6,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:13 - Kaynak: AA
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