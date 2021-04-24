Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8)

24.04.2021 11:03
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,63-8,93-14,34
Acıpayam Selüloz17,63-5,822,98
Adel Kalemcilik23,10-9,84-32,52
Adese Gayrimenkul2,02-11,40-27,86
Afyon Çimento3,64-8,54-28,77
Ak Enerji1,38-11,54-37,56
Akbank4,87-2,01-27,94
Akçansa17,90-3,0911,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,61-13,44-33,00
Akfen GMYO3,56-1,93-26,75
Akın Tekstil35,12-14,0910,58
Akiş GMYO1,78-5,82-36,25
Akmerkez GMYO46,14-7,72-28,34
Aksa14,36-4,963,95
Aksa Enerji11,11-10,8349,33
Aksigorta7,59-8,33-12,74
Aksu Enerji5,15-10,90-31,76
Alarko Carrıer304,00-11,19-16,69
Alarko GMYO21,74-11,63-16,90
Alarko Holding9,71-7,6112,38
Albaraka Türk1,55-5,49-20,10
Alcatel Lucent Teletaş26,30-8,36-11,33
Alkim Kağıt16,60-7,7328,25
Alkim Kimya15,50-8,8210,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,25-1,322,74
Altınyunus Çeşme48,94-12,84-2,04
Anadolu Efes22,742,62-1,90
Anadolu Grubu Holding19,88-7,71-24,44
Anadolu Hayat Emek.9,19-7,5514,37
Anadolu Isuzu16,27-11,09-9,61
Anadolu Sigorta6,20-4,91-14,13
Anel Elektrik4,02-34,1026,81
Arçelik31,32-0,7610,05
ARD Bilişim Teknolojileri53,75-6,5211,79
Arena Bilgisayar44,60-10,6930,91
Armada Bilgisayar46,00-11,37-6,28
Arsan Tekstil8,80-12,0020,71
Arzum Ev Aletleri19,03-10,15-22,71
Aselsan14,55-4,34-20,27
Ata GMYO3,66-12,86-33,58
Atakule GMYO2,39-11,81-5,16
Atlantis Yatırım Holding4,100,00-26,26
Atlas Yat. Ort.2,2744,5929,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,382,60-1,16
Avrasya GMYO2,72-16,053,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,31-14,76-27,81
Avrupa Yatırım Holding8,06-5,1834,33
Ayen Enerji8,41-8,5955,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,87-3,8239,82
Aygaz12,78-6,58-9,91
Bagfaş22,06-2,8210,30
Bak Ambalaj17,85-14,51-11,63
Balatacılar Balatacılık5,11-14,83-37,99
Bantaş Ambalaj5,47-19,9116,63
Banvit60,95-4,7717,21
Baştaş Başkent Çimento12,03-1,31-30,74
Batı Çimento12,02-12,90155,20
Batısöke Çimento2,59-17,256,15
Bayrak Taban Sanayi10,4514,46-1,51
Bera Holding24,40-12,4220,32
Berkosan Yalıtım8,78-13,50-1,57
Beşiktaş Futbol Yat.8,75-25,78116,58
Beyaz Filo8,62-14,31-15,32
Bilici Yatırım17,14-11,83158,13
Bim Mağazalar65,95-4,00-10,31
Birko Mensucat1,36-2,8622,52
Birlik Mensucat1,95-13,33-43,64
Bizim Mağazaları13,70-9,09-10,81
Borusan Mannesmann22,80-10,59-17,99
Borusan Yat. Paz.325,50-14,59-28,35
Bosch Fren Sistemleri812,10-14,32-34,45
Bossa26,50-8,5648,46
Brisa22,78-7,9217,65
Burçelik20,42-9,16-2,85
Burçelik Vana27,50-8,46-44,62
Bursa Çimento3,48-6,95-30,09
Carrefoursa42,90-14,80-40,25
Casa Emtia Petrol110,00-5,503,77
Ceo Event Medya7,593,1218,04
Coca Cola İçecek70,90-0,848,88
Cosmos Yat. Holding11,70-2,5045,16
Credıtwest Faktorıng3,32-15,52-43,44
Çelebi214,50-9,5317,52
Çelik Halat5,94-12,65-34,71
Çemaş Döküm1,11-7,50-34,81
Çemtaş14,93-12,69-6,11
Çimbeton228,50-14,80-22,93
Çimentaş29,98-10,51-17,09
Çimsa19,70-5,0110,67
Çuhadaroğlu Metal6,61-12,22-14,49
Dagi Giyim1,89-8,70-44,52
Dagi Yatırım Holding10,57-13,71-18,06
Dardanel21,38-15,16-36,18
Datagate Bilgisayar12,79-13,41-20,61
Demısaş Döküm6,81-9,683,03
Denge Holding5,21-11,84-4,93
Deniz GMYO1,60-16,67-13,14
Derimod8,40-24,93-13,76
Derlüks Yatırım Holding6,38-10,14-27,66
Desa Deri17,0125,1774,64
Despec Bilgisayar9,68-15,16-25,88
Deva Holding27,92-6,3716,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,44-11,325,44
Diriteks Diriliş Tekstil5,30-18,4642,09
Ditaş Doğan12,43-10,83-4,59
DO-CO708,00-1,0812,38
Doğan Burda19,38-4,72-13,64
Doğan Holding2,91-8,20-5,21
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-10,690,47
Doğusan3,59-13,08-18,04
Doğuş GMYO9,30-9,7113,83
Doğuş Otomotiv27,00-7,09-6,05
Döktaş Dökümcülük24,88-11,46-18,75
Duran Doğan Basım11,01-7,484,96
Dyo Boya11,02-13,57-2,99
Eczacıbaşı İlaç6,36-2,90-14,75
Eczacıbaşı Yatırım40,96-11,8447,66
Edip Gayrimenkul2,11-13,88-36,45
Ege Endüstri1.249,90-11,96-24,93
Ege Gübre221,30-9,9352,41
Ege Profil28,00-9,50-26,78
Ege Seramik13,03-5,8526,63
Egeplast25,38-9,36-23,78
Ekiz Kimya6,702,92-6,03
Emek Elektrik1,86-13,08-34,86
Eminiş Ambalaj19,25-4,42-47,75
Emlak Konut GMYO1,80-4,76-15,89
Enerjisa Enerji9,73-7,16-15,61
Enka İnşaat7,47-7,786,08
Erbosan67,05-2,9063,54
Ereğli Demir Çelik17,99-1,9136,95
Ersu Gıda4,09-11,09-17,21
Escort Teknoloji5,09-16,83-22,53
Esenboğa Elektrik29,40-16,8154,52
Etiler Gıda5,66-2,4142,21
Euro Kapital Yat. Ort.3,82-10,96-0,78
Euro Trend Yat. Ort.3,60-5,010,00
Euro Yat. Ort.4,16-8,97-7,76
Euro Yatırım Holding3,28-10,3815,49
Fade Gıda15,56-9,90151,37
Fenerbahçe Futbol33,6816,1413,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,79-3,76-39,28
F-M İzmit Piston121,00-8,19-1,30
Fonet Bilgi Teknolojileri13,36-12,052,53
Ford Otosan168,40-9,0737,88
Formet Celik Kapi Sanayi1,15-3,36-53,12
Frigo Pak Gıda40,24-1,5791,80
Galata Wind Enerji5,56

Galatasaray Sportif3,22-1,53-20,49
Garanti Bankası7,07-2,88-30,35
Garanti Faktoring10,90-12,24-2,07
Garanti Yat. Ort.2,42-5,47-25,08
Gedik Y. Men. Değ.18,10-10,6645,44
Gediz Ambalaj30,12-12,6512,39
Gentaş4,75-8,12-20,03
Gersan Elektrik5,36-9,15-12,70
Global Men. Değ.5,44-13,65-9,48
Global Yat. Holding3,91-17,34-16,45
Good-Year6,81-6,46-18,54
Göltaş Çimento44,70-19,758,34
Gözde Girişim6,45-5,84-19,17
GSD Denizcilik4,77-16,17-5,36
GSD Holding1,68-10,64-33,07
Gübre Fabrik.62,00-9,02-27,95
Güler Yat. Holding2,51-16,05-27,51
Halk GMYO3,24-5,811,09
Hatay Tekstil17,33-14,9724,23
Hedef Girişim4,25-13,2724,03
Hektaş27,70-6,5545,25
HUB Girişim14,45-5,99-20,60
Hürriyet Gzt.1,53-8,93-27,14
ICBC Turkey Bank4,95-13,01-23,85
İdealist Danışmanlık71,804,82433,43
İdealist GMYO6,88-16,501,18
İhlas Ev Aletleri1,13-11,02-39,89
İhlas Gayrimenkul1,00-7,41-20,00
İhlas Gazetecilik2,03-13,25-50,00
İhlas Holding0,58-9,38-48,34
İhlas Yayın Holding0,66-14,29-42,11
İndeks Bilgisayar7,06-7,1747,62
Info Yatırım6,69-6,953,72
İntema31,68-13,73-20,60
Inveo Yatırım Holding104,30-7,78135,87
İpek Doğal Enerji11,91-3,48-8,94
İskenderun Demir Çelik13,08-5,1544,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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