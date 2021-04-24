Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,63 -8,93 -14,34 Acıpayam Selüloz 17,63 -5,82 2,98 Adel Kalemcilik 23,10 -9,84 -32,52 Adese Gayrimenkul 2,02 -11,40 -27,86 Afyon Çimento 3,64 -8,54 -28,77 Ak Enerji 1,38 -11,54 -37,56 Akbank 4,87 -2,01 -27,94 Akçansa 17,90 -3,09 11,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,61 -13,44 -33,00 Akfen GMYO 3,56 -1,93 -26,75 Akın Tekstil 35,12 -14,09 10,58 Akiş GMYO 1,78 -5,82 -36,25 Akmerkez GMYO 46,14 -7,72 -28,34 Aksa 14,36 -4,96 3,95 Aksa Enerji 11,11 -10,83 49,33 Aksigorta 7,59 -8,33 -12,74 Aksu Enerji 5,15 -10,90 -31,76 Alarko Carrıer 304,00 -11,19 -16,69 Alarko GMYO 21,74 -11,63 -16,90 Alarko Holding 9,71 -7,61 12,38 Albaraka Türk 1,55 -5,49 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 26,30 -8,36 -11,33 Alkim Kağıt 16,60 -7,73 28,25 Alkim Kimya 15,50 -8,82 10,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -1,32 2,74 Altınyunus Çeşme 48,94 -12,84 -2,04 Anadolu Efes 22,74 2,62 -1,90 Anadolu Grubu Holding 19,88 -7,71 -24,44 Anadolu Hayat Emek. 9,19 -7,55 14,37 Anadolu Isuzu 16,27 -11,09 -9,61 Anadolu Sigorta 6,20 -4,91 -14,13 Anel Elektrik 4,02 -34,10 26,81 Arçelik 31,32 -0,76 10,05 ARD Bilişim Teknolojileri 53,75 -6,52 11,79 Arena Bilgisayar 44,60 -10,69 30,91 Armada Bilgisayar 46,00 -11,37 -6,28 Arsan Tekstil 8,80 -12,00 20,71 Arzum Ev Aletleri 19,03 -10,15 -22,71 Aselsan 14,55 -4,34 -20,27 Ata GMYO 3,66 -12,86 -33,58 Atakule GMYO 2,39 -11,81 -5,16 Atlantis Yatırım Holding 4,10 0,00 -26,26 Atlas Yat. Ort. 2,27 44,59 29,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,38 2,60 -1,16 Avrasya GMYO 2,72 -16,05 3,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 -14,76 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 8,06 -5,18 34,33 Ayen Enerji 8,41 -8,59 55,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,87 -3,82 39,82 Aygaz 12,78 -6,58 -9,91 Bagfaş 22,06 -2,82 10,30 Bak Ambalaj 17,85 -14,51 -11,63 Balatacılar Balatacılık 5,11 -14,83 -37,99 Bantaş Ambalaj 5,47 -19,91 16,63 Banvit 60,95 -4,77 17,21 Baştaş Başkent Çimento 12,03 -1,31 -30,74 Batı Çimento 12,02 -12,90 155,20 Batısöke Çimento 2,59 -17,25 6,15 Bayrak Taban Sanayi 10,45 14,46 -1,51 Bera Holding 24,40 -12,42 20,32 Berkosan Yalıtım 8,78 -13,50 -1,57 Beşiktaş Futbol Yat. 8,75 -25,78 116,58 Beyaz Filo 8,62 -14,31 -15,32 Bilici Yatırım 17,14 -11,83 158,13 Bim Mağazalar 65,95 -4,00 -10,31 Birko Mensucat 1,36 -2,86 22,52 Birlik Mensucat 1,95 -13,33 -43,64 Bizim Mağazaları 13,70 -9,09 -10,81 Borusan Mannesmann 22,80 -10,59 -17,99 Borusan Yat. Paz. 325,50 -14,59 -28,35 Bosch Fren Sistemleri 812,10 -14,32 -34,45 Bossa 26,50 -8,56 48,46 Brisa 22,78 -7,92 17,65 Burçelik 20,42 -9,16 -2,85 Burçelik Vana 27,50 -8,46 -44,62 Bursa Çimento 3,48 -6,95 -30,09 Carrefoursa 42,90 -14,80 -40,25 Casa Emtia Petrol 110,00 -5,50 3,77 Ceo Event Medya 7,59 3,12 18,04 Coca Cola İçecek 70,90 -0,84 8,88 Cosmos Yat. Holding 11,70 -2,50 45,16 Credıtwest Faktorıng 3,32 -15,52 -43,44 Çelebi 214,50 -9,53 17,52 Çelik Halat 5,94 -12,65 -34,71 Çemaş Döküm 1,11 -7,50 -34,81 Çemtaş 14,93 -12,69 -6,11 Çimbeton 228,50 -14,80 -22,93 Çimentaş 29,98 -10,51 -17,09 Çimsa 19,70 -5,01 10,67 Çuhadaroğlu Metal 6,61 -12,22 -14,49 Dagi Giyim 1,89 -8,70 -44,52 Dagi Yatırım Holding 10,57 -13,71 -18,06 Dardanel 21,38 -15,16 -36,18 Datagate Bilgisayar 12,79 -13,41 -20,61 Demısaş Döküm 6,81 -9,68 3,03 Denge Holding 5,21 -11,84 -4,93 Deniz GMYO 1,60 -16,67 -13,14 Derimod 8,40 -24,93 -13,76 Derlüks Yatırım Holding 6,38 -10,14 -27,66 Desa Deri 17,01 25,17 74,64 Despec Bilgisayar 9,68 -15,16 -25,88 Deva Holding 27,92 -6,37 16,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,44 -11,32 5,44 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -18,46 42,09 Ditaş Doğan 12,43 -10,83 -4,59 DO-CO 708,00 -1,08 12,38 Doğan Burda 19,38 -4,72 -13,64 Doğan Holding 2,91 -8,20 -5,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -10,69 0,47 Doğusan 3,59 -13,08 -18,04 Doğuş GMYO 9,30 -9,71 13,83 Doğuş Otomotiv 27,00 -7,09 -6,05 Döktaş Dökümcülük 24,88 -11,46 -18,75 Duran Doğan Basım 11,01 -7,48 4,96 Dyo Boya 11,02 -13,57 -2,99 Eczacıbaşı İlaç 6,36 -2,90 -14,75 Eczacıbaşı Yatırım 40,96 -11,84 47,66 Edip Gayrimenkul 2,11 -13,88 -36,45 Ege Endüstri 1.249,90 -11,96 -24,93 Ege Gübre 221,30 -9,93 52,41 Ege Profil 28,00 -9,50 -26,78 Ege Seramik 13,03 -5,85 26,63 Egeplast 25,38 -9,36 -23,78 Ekiz Kimya 6,70 2,92 -6,03 Emek Elektrik 1,86 -13,08 -34,86 Eminiş Ambalaj 19,25 -4,42 -47,75 Emlak Konut GMYO 1,80 -4,76 -15,89 Enerjisa Enerji 9,73 -7,16 -15,61 Enka İnşaat 7,47 -7,78 6,08 Erbosan 67,05 -2,90 63,54 Ereğli Demir Çelik 17,99 -1,91 36,95 Ersu Gıda 4,09 -11,09 -17,21 Escort Teknoloji 5,09 -16,83 -22,53 Esenboğa Elektrik 29,40 -16,81 54,52 Etiler Gıda 5,66 -2,41 42,21 Euro Kapital Yat. Ort. 3,82 -10,96 -0,78 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -5,01 0,00 Euro Yat. Ort. 4,16 -8,97 -7,76 Euro Yatırım Holding 3,28 -10,38 15,49 Fade Gıda 15,56 -9,90 151,37 Fenerbahçe Futbol 33,68 16,14 13,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,79 -3,76 -39,28 F-M İzmit Piston 121,00 -8,19 -1,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 -12,05 2,53 Ford Otosan 168,40 -9,07 37,88 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -3,36 -53,12 Frigo Pak Gıda 40,24 -1,57 91,80 Galata Wind Enerji 5,56 Galatasaray Sportif 3,22 -1,53 -20,49 Garanti Bankası 7,07 -2,88 -30,35 Garanti Faktoring 10,90 -12,24 -2,07 Garanti Yat. Ort. 2,42 -5,47 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 18,10 -10,66 45,44 Gediz Ambalaj 30,12 -12,65 12,39 Gentaş 4,75 -8,12 -20,03 Gersan Elektrik 5,36 -9,15 -12,70 Global Men. Değ. 5,44 -13,65 -9,48 Global Yat. Holding 3,91 -17,34 -16,45 Good-Year 6,81 -6,46 -18,54 Göltaş Çimento 44,70 -19,75 8,34 Gözde Girişim 6,45 -5,84 -19,17 GSD Denizcilik 4,77 -16,17 -5,36 GSD Holding 1,68 -10,64 -33,07 Gübre Fabrik. 62,00 -9,02 -27,95 Güler Yat. Holding 2,51 -16,05 -27,51 Halk GMYO 3,24 -5,81 1,09 Hatay Tekstil 17,33 -14,97 24,23 Hedef Girişim 4,25 -13,27 24,03 Hektaş 27,70 -6,55 45,25 HUB Girişim 14,45 -5,99 -20,60 Hürriyet Gzt. 1,53 -8,93 -27,14 ICBC Turkey Bank 4,95 -13,01 -23,85 İdealist Danışmanlık 71,80 4,82 433,43 İdealist GMYO 6,88 -16,50 1,18 İhlas Ev Aletleri 1,13 -11,02 -39,89 İhlas Gayrimenkul 1,00 -7,41 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,03 -13,25 -50,00 İhlas Holding 0,58 -9,38 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,66 -14,29 -42,11 İndeks Bilgisayar 7,06 -7,17 47,62 Info Yatırım 6,69 -6,95 3,72 İntema 31,68 -13,73 -20,60 Inveo Yatırım Holding 104,30 -7,78 135,87 İpek Doğal Enerji 11,91 -3,48 -8,94 İskenderun Demir Çelik 13,08 -5,15 44,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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