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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8)

29.05.2021 11:23
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,17-8,32-20,28
Acıpayam Selüloz17,29-6,240,99
Adel Kalemcilik21,26-7,16-37,90
Adese Gayrimenkul1,51-13,71-46,07
Afyon Çimento3,98-7,01-22,11
Ak Enerji1,44-7,10-34,84
Akbank5,19-0,95-23,20
Akçansa17,88-4,2811,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,79-10,50-25,51
Akfen GMYO4,256,25-12,55
Akın Tekstil37,30-6,9817,44
Akiş GMYO1,84-5,64-34,10
Akmerkez GMYO41,58-8,58-33,42
Aksa16,34-2,2718,28
Aksa Enerji13,03-3,7775,13
Aksigorta8,000,25-8,03
Aksu Enerji5,39-6,26-28,58
Alarko Carrıer302,00-8,82-17,24
Alarko GMYO22,10-7,22-12,75
Alarko Holding10,02-3,0917,59
Albaraka Türk1,59-1,85-18,04
Alcatel Lucent Teletaş26,08-8,30-12,07
Alkim Kağıt15,30-5,7918,20
Alkim Kimya15,74-4,2011,74
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-6,99-2,74
Altınyunus Çeşme73,20-2,5946,52
Anadolu Efes23,02-0,167,76
Anadolu Grubu Holding23,18-6,53-11,90
Anadolu Hayat Emek.9,19-1,3914,37
Anadolu Isuzu19,10-0,106,11
Anadolu Sigorta6,77-0,15-6,24
Anel Elektrik3,35-11,845,68
Arçelik31,98-1,3012,37
ARD Bilişim Teknolojileri50,50-6,055,03
Arena Bilgisayar41,82-9,8722,75
Armada Bilgisayar45,86-5,95-6,56
Arsan Tekstil5,270,9630,60
Arzum Ev Aletleri19,15-5,39-22,22
Aselsan15,04-0,73-17,59
Ata GMYO3,69-7,05-33,03
Atakule GMYO2,31-10,47-8,33
Atlantis Yatırım Holding4,32-2,92-22,30
Atlas Yat. Ort.1,47-3,92-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,903,857,48
Avrasya GMYO2,71-8,453,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,942,08-8,13
Avrupa Yatırım Holding7,154,2319,17
Aydem Enerji7,66-6,93

Ayen Enerji5,74-2,056,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,00-11,54103,91
Aygaz14,15-0,28-0,26
Bagfaş23,62-5,9018,10
Bak Ambalaj22,96-0,0913,66
Balatacılar Balatacılık5,45-9,77-33,86
Bantaş Ambalaj6,14-3,6130,92
Banvit57,90-1,8611,35
Baştaş Başkent Çimento14,7013,25-15,37
Batı Çimento12,48-5,95164,97
Batısöke Çimento2,49-3,862,05
Bayrak Taban Sanayi11,42-5,627,63
Bera Holding27,00-5,8633,14
Berkosan Yalıtım10,17-6,1814,01
Beşiktaş Futbol Yat.5,86-19,5145,05
Beyaz Filo9,42-11,05-7,47
Bilici Yatırım18,37-6,51176,66
Bim Mağazalar64,252,15-9,88
Biotrend Çevre ve Enerji17,732,84

Birko Mensucat1,13-1,741,80
Birlik Mensucat2,22-12,94-35,84
Bizim Mağazaları12,46-6,67-18,88
Borusan Mannesmann28,02-3,840,79
Borusan Yat. Paz.353,20-6,14-22,25
Bosch Fren Sistemleri873,40-5,61-28,97
Bossa25,68-1,9843,87
Brisa22,42-7,0515,79
Burçelik20,52-4,82-2,38
Burçelik Vana26,24-2,09-47,16
Bursa Çimento3,78-5,74-24,06
Carrefoursa41,12-6,03-42,73
Casa Emtia Petrol145,002,1136,79
Ceo Event Medya10,905,8369,52
Coca Cola İçecek77,75-3,5522,42
Cosmos Yat. Holding9,90-5,7122,83
Credıtwest Faktorıng3,18-6,19-45,83
Çan2 Termik8,6019,61

Çelebi277,50-2,4652,03
Çelik Halat5,98-9,12-34,27
Çemaş Döküm1,21-9,02-28,93
Çemtaş14,04-9,88-10,64
Çimbeton244,00-2,13-17,71
Çimentaş33,50-6,00-7,36
Çimsa22,58-4,0026,85
Çuhadaroğlu Metal7,656,100,56
Dagi Giyim2,07-8,00-39,23
Dagi Yatırım Holding11,86-7,34-8,06
Dardanel20,92-4,47-37,55
Datagate Bilgisayar12,00-8,61-25,51
Demısaş Döküm6,81-10,165,17
Denge Holding4,85-13,08-11,50
Deniz GMYO1,87-3,111,52
Derimod10,15-2,124,21
Derlüks Yatırım Holding5,93-34,26-32,77
Desa Deri10,88-12,3311,70
Despec Bilgisayar10,12-2,97-22,51
Deva Holding26,34-7,719,48
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,20-5,7913,22
Diriteks Diriliş Tekstil5,200,0039,41
Ditaş Doğan16,24-7,7824,87
DO-CO767,80-2,6521,87
Doğan Burda13,14-6,08-41,44
Doğan Holding2,94-7,26-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,41-6,593,48
Doğusan5,01-10,0514,38
Doğuş GMYO9,20-5,2512,61
Doğuş Otomotiv26,32-6,00-3,66
Döktaş Dökümcülük32,704,876,79
Duran Doğan Basım10,75-8,122,48
Dyo Boya12,40-10,2110,25
Eczacıbaşı İlaç6,16-6,10-14,47
Eczacıbaşı Yatırım38,00-10,5941,16
Edip Gayrimenkul2,23-11,16-32,83
Ege Endüstri1.251,00-6,01-24,86
Ege Gübre196,60-4,4237,05
Ege Profil29,46-5,76-22,96
Ege Seramik14,26-3,4538,58
Egeplast23,60-5,60-29,13
Ekiz Kimya6,54-0,15-8,27
Emek Elektrik1,83-5,18-35,91
Eminiş Ambalaj21,00-6,67-43,00
Emlak Konut GMYO1,88-4,08-11,10
Enerjisa Enerji10,75-1,92-6,77
Enka İnşaat8,48-4,0720,42
Erbosan82,00-3,53102,20
Ereğli Demir Çelik19,212,6746,23
Ersu Gıda3,81-8,41-22,87
Escort Teknoloji5,51-7,71-16,13
Esenboğa Elektrik27,16-6,4742,75
Etiler Gıda6,32-20,0058,79
Euro Kapital Yat. Ort.4,65-1,0620,78
Euro Trend Yat. Ort.3,38-10,11-6,11
Euro Yat. Ort.4,32-12,55-4,21
Euro Yatırım Holding3,06-7,277,75
Fade Gıda18,31-4,09195,80
Fenerbahçe Futbol33,346,1112,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-8,80-12,14
F-M İzmit Piston111,90-6,52-8,73
Fonet Bilgi Teknolojileri13,55-6,683,99
Ford Otosan172,00-0,1240,82
Formet Celik Kapi Sanayi1,23-4,65-49,86
Frigo Pak Gıda18,93-22,42-9,77
Galata Wind Enerji4,11-7,43

Galatasaray Sportif3,30-5,44-18,52
Garanti Bankası7,98-2,21-21,39
Garanti Faktoring10,30-8,61-7,46
Garanti Yat. Ort.2,45-5,41-24,15
Gedik Y. Men. Değ.8,65-10,6945,96
Gediz Ambalaj41,22-13,8753,81
Gentaş4,910,20-17,34
Gersan Elektrik5,50-6,78-10,42
Global Men. Değ.5,93-11,23-1,33
Global Yat. Holding3,43-5,77-26,71
Good-Year7,15-8,29-10,27
Göltaş Çimento44,10-8,476,88
Gözde Girişim6,04-5,77-24,31
GSD Denizcilik4,98-14,73-1,19
GSD Holding1,82-1,62-27,49
Gübre Fabrik.63,301,28-26,44
Güler Yat. Holding2,30-8,73-33,58
Halk GMYO3,13-3,40-2,34
Hatay Tekstil19,00-6,1939,34
Hedef Girişim2,86-13,5513,28
Hektaş9,58-0,9379,32
HUB Girişim12,80-11,11-29,67
Hürriyet Gzt.1,48-8,07-29,52
ICBC Turkey Bank5,02-0,20-22,77
İdealist Danışmanlık72,15-12,76436,03
İdealist GMYO6,05-2,10-11,03
İhlas Ev Aletleri1,09-6,79-41,49
İhlas Gayrimenkul1,00-3,85-20,00
İhlas Gazetecilik1,15-4,17-53,32
İhlas Holding0,58-4,92-48,34
İhlas Yayın Holding0,68-9,33-40,35
İndeks Bilgisayar6,60-5,6442,06
Info Yatırım6,26-4,28-2,95
İntema43,00-11,567,77
Inveo Yatırım Holding123,40-10,25179,06
İpek Doğal Enerji13,04-9,82-0,31
İskenderun Demir Çelik12,59-3,8239,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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