Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,17
|-8,32
|-20,28
|Acıpayam Selüloz
|17,29
|-6,24
|0,99
|Adel Kalemcilik
|21,26
|-7,16
|-37,90
|Adese Gayrimenkul
|1,51
|-13,71
|-46,07
|Afyon Çimento
|3,98
|-7,01
|-22,11
|Ak Enerji
|1,44
|-7,10
|-34,84
|Akbank
|5,19
|-0,95
|-23,20
|Akçansa
|17,88
|-4,28
|11,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|-10,50
|-25,51
|Akfen GMYO
|4,25
|6,25
|-12,55
|Akın Tekstil
|37,30
|-6,98
|17,44
|Akiş GMYO
|1,84
|-5,64
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|41,58
|-8,58
|-33,42
|Aksa
|16,34
|-2,27
|18,28
|Aksa Enerji
|13,03
|-3,77
|75,13
|Aksigorta
|8,00
|0,25
|-8,03
|Aksu Enerji
|5,39
|-6,26
|-28,58
|Alarko Carrıer
|302,00
|-8,82
|-17,24
|Alarko GMYO
|22,10
|-7,22
|-12,75
|Alarko Holding
|10,02
|-3,09
|17,59
|Albaraka Türk
|1,59
|-1,85
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,08
|-8,30
|-12,07
|Alkim Kağıt
|15,30
|-5,79
|18,20
|Alkim Kimya
|15,74
|-4,20
|11,74
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|-6,99
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|73,20
|-2,59
|46,52
|Anadolu Efes
|23,02
|-0,16
|7,76
|Anadolu Grubu Holding
|23,18
|-6,53
|-11,90
|Anadolu Hayat Emek.
|9,19
|-1,39
|14,37
|Anadolu Isuzu
|19,10
|-0,10
|6,11
|Anadolu Sigorta
|6,77
|-0,15
|-6,24
|Anel Elektrik
|3,35
|-11,84
|5,68
|Arçelik
|31,98
|-1,30
|12,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,50
|-6,05
|5,03
|Arena Bilgisayar
|41,82
|-9,87
|22,75
|Armada Bilgisayar
|45,86
|-5,95
|-6,56
|Arsan Tekstil
|5,27
|0,96
|30,60
|Arzum Ev Aletleri
|19,15
|-5,39
|-22,22
|Aselsan
|15,04
|-0,73
|-17,59
|Ata GMYO
|3,69
|-7,05
|-33,03
|Atakule GMYO
|2,31
|-10,47
|-8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,32
|-2,92
|-22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-3,92
|-16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,90
|3,85
|7,48
|Avrasya GMYO
|2,71
|-8,45
|3,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|2,08
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|7,15
|4,23
|19,17
|Aydem Enerji
|7,66
|-6,93
|Ayen Enerji
|5,74
|-2,05
|6,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,00
|-11,54
|103,91
|Aygaz
|14,15
|-0,28
|-0,26
|Bagfaş
|23,62
|-5,90
|18,10
|Bak Ambalaj
|22,96
|-0,09
|13,66
|Balatacılar Balatacılık
|5,45
|-9,77
|-33,86
|Bantaş Ambalaj
|6,14
|-3,61
|30,92
|Banvit
|57,90
|-1,86
|11,35
|Baştaş Başkent Çimento
|14,70
|13,25
|-15,37
|Batı Çimento
|12,48
|-5,95
|164,97
|Batısöke Çimento
|2,49
|-3,86
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|11,42
|-5,62
|7,63
|Bera Holding
|27,00
|-5,86
|33,14
|Berkosan Yalıtım
|10,17
|-6,18
|14,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,86
|-19,51
|45,05
|Beyaz Filo
|9,42
|-11,05
|-7,47
|Bilici Yatırım
|18,37
|-6,51
|176,66
|Bim Mağazalar
|64,25
|2,15
|-9,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,73
|2,84
|Birko Mensucat
|1,13
|-1,74
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,22
|-12,94
|-35,84
|Bizim Mağazaları
|12,46
|-6,67
|-18,88
|Borusan Mannesmann
|28,02
|-3,84
|0,79
|Borusan Yat. Paz.
|353,20
|-6,14
|-22,25
|Bosch Fren Sistemleri
|873,40
|-5,61
|-28,97
|Bossa
|25,68
|-1,98
|43,87
|Brisa
|22,42
|-7,05
|15,79
|Burçelik
|20,52
|-4,82
|-2,38
|Burçelik Vana
|26,24
|-2,09
|-47,16
|Bursa Çimento
|3,78
|-5,74
|-24,06
|Carrefoursa
|41,12
|-6,03
|-42,73
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|2,11
|36,79
|Ceo Event Medya
|10,90
|5,83
|69,52
|Coca Cola İçecek
|77,75
|-3,55
|22,42
|Cosmos Yat. Holding
|9,90
|-5,71
|22,83
|Credıtwest Faktorıng
|3,18
|-6,19
|-45,83
|Çan2 Termik
|8,60
|19,61
|Çelebi
|277,50
|-2,46
|52,03
|Çelik Halat
|5,98
|-9,12
|-34,27
|Çemaş Döküm
|1,21
|-9,02
|-28,93
|Çemtaş
|14,04
|-9,88
|-10,64
|Çimbeton
|244,00
|-2,13
|-17,71
|Çimentaş
|33,50
|-6,00
|-7,36
|Çimsa
|22,58
|-4,00
|26,85
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|6,10
|0,56
|Dagi Giyim
|2,07
|-8,00
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|11,86
|-7,34
|-8,06
|Dardanel
|20,92
|-4,47
|-37,55
|Datagate Bilgisayar
|12,00
|-8,61
|-25,51
|Demısaş Döküm
|6,81
|-10,16
|5,17
|Denge Holding
|4,85
|-13,08
|-11,50
|Deniz GMYO
|1,87
|-3,11
|1,52
|Derimod
|10,15
|-2,12
|4,21
|Derlüks Yatırım Holding
|5,93
|-34,26
|-32,77
|Desa Deri
|10,88
|-12,33
|11,70
|Despec Bilgisayar
|10,12
|-2,97
|-22,51
|Deva Holding
|26,34
|-7,71
|9,48
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,20
|-5,79
|13,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|0,00
|39,41
|Ditaş Doğan
|16,24
|-7,78
|24,87
|DO-CO
|767,80
|-2,65
|21,87
|Doğan Burda
|13,14
|-6,08
|-41,44
|Doğan Holding
|2,94
|-7,26
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|-6,59
|3,48
|Doğusan
|5,01
|-10,05
|14,38
|Doğuş GMYO
|9,20
|-5,25
|12,61
|Doğuş Otomotiv
|26,32
|-6,00
|-3,66
|Döktaş Dökümcülük
|32,70
|4,87
|6,79
|Duran Doğan Basım
|10,75
|-8,12
|2,48
|Dyo Boya
|12,40
|-10,21
|10,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|-6,10
|-14,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,00
|-10,59
|41,16
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|-11,16
|-32,83
|Ege Endüstri
|1.251,00
|-6,01
|-24,86
|Ege Gübre
|196,60
|-4,42
|37,05
|Ege Profil
|29,46
|-5,76
|-22,96
|Ege Seramik
|14,26
|-3,45
|38,58
|Egeplast
|23,60
|-5,60
|-29,13
|Ekiz Kimya
|6,54
|-0,15
|-8,27
|Emek Elektrik
|1,83
|-5,18
|-35,91
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|-6,67
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-4,08
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,75
|-1,92
|-6,77
|Enka İnşaat
|8,48
|-4,07
|20,42
|Erbosan
|82,00
|-3,53
|102,20
|Ereğli Demir Çelik
|19,21
|2,67
|46,23
|Ersu Gıda
|3,81
|-8,41
|-22,87
|Escort Teknoloji
|5,51
|-7,71
|-16,13
|Esenboğa Elektrik
|27,16
|-6,47
|42,75
|Etiler Gıda
|6,32
|-20,00
|58,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,65
|-1,06
|20,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-10,11
|-6,11
|Euro Yat. Ort.
|4,32
|-12,55
|-4,21
|Euro Yatırım Holding
|3,06
|-7,27
|7,75
|Fade Gıda
|18,31
|-4,09
|195,80
|Fenerbahçe Futbol
|33,34
|6,11
|12,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|-8,80
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|111,90
|-6,52
|-8,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,55
|-6,68
|3,99
|Ford Otosan
|172,00
|-0,12
|40,82
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|-4,65
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,93
|-22,42
|-9,77
|Galata Wind Enerji
|4,11
|-7,43
|Galatasaray Sportif
|3,30
|-5,44
|-18,52
|Garanti Bankası
|7,98
|-2,21
|-21,39
|Garanti Faktoring
|10,30
|-8,61
|-7,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|-5,41
|-24,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,65
|-10,69
|45,96
|Gediz Ambalaj
|41,22
|-13,87
|53,81
|Gentaş
|4,91
|0,20
|-17,34
|Gersan Elektrik
|5,50
|-6,78
|-10,42
|Global Men. Değ.
|5,93
|-11,23
|-1,33
|Global Yat. Holding
|3,43
|-5,77
|-26,71
|Good-Year
|7,15
|-8,29
|-10,27
|Göltaş Çimento
|44,10
|-8,47
|6,88
|Gözde Girişim
|6,04
|-5,77
|-24,31
|GSD Denizcilik
|4,98
|-14,73
|-1,19
|GSD Holding
|1,82
|-1,62
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|63,30
|1,28
|-26,44
|Güler Yat. Holding
|2,30
|-8,73
|-33,58
|Halk GMYO
|3,13
|-3,40
|-2,34
|Hatay Tekstil
|19,00
|-6,19
|39,34
|Hedef Girişim
|2,86
|-13,55
|13,28
|Hektaş
|9,58
|-0,93
|79,32
|HUB Girişim
|12,80
|-11,11
|-29,67
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-8,07
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|-0,20
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|72,15
|-12,76
|436,03
|İdealist GMYO
|6,05
|-2,10
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|-6,79
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-3,85
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|-4,17
|-53,32
|İhlas Holding
|0,58
|-4,92
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-9,33
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|-5,64
|42,06
|Info Yatırım
|6,26
|-4,28
|-2,95
|İntema
|43,00
|-11,56
|7,77
|Inveo Yatırım Holding
|123,40
|-10,25
|179,06
|İpek Doğal Enerji
|13,04
|-9,82
|-0,31
|İskenderun Demir Çelik
|12,59
|-3,82
|39,33
(Sürecek)
Kaynak: AA
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