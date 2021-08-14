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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8)

14.08.2021 11:11
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,92-3,91-36,43
Acıpayam Selüloz16,14-4,16-5,22
Adel Kalemcilik25,9210,30-24,29
Adese Gayrimenkul1,16-1,69-58,57
Afyon Çimento3,73-2,86-27,01
AGESA Hayat Emeklilik18,723,486,46
Ak Enerji1,64-3,53-25,79
Akbank5,480,92-18,91
Akçansa15,000,33-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-3,11-22,19
Akfen GMYO2,07-3,72-20,71
Akın Tekstil35,24-2,3810,96
Akiş GMYO1,82-1,62-34,82
Akmerkez GMYO39,58-1,20-36,62
Aksa18,008,4330,30
Aksa Enerji13,15-0,6876,75
Aksigorta7,60-7,65-12,63
Aksu Enerji10,777,5942,70
Alarko Carrıer300,80-0,40-17,25
Alarko GMYO20,52-3,39-18,99
Alarko Holding9,800,7215,00
Albaraka Türk1,50-7,41-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,240,50-18,27
Alkim Kağıt15,10-5,0316,66
Alkim Kimya15,731,3511,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,63-9,94-25,57
Altınyunus Çeşme52,50-6,005,08
Anadolu Efes22,18-0,183,83
Anadolu Grubu Holding23,883,65-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,05-5,4312,63
Anadolu Isuzu16,260,06-9,67
Anadolu Sigorta6,30-3,52-12,75
Anel Elektrik2,68-6,29-15,46
Arçelik33,100,3016,31
ARD Bilişim Teknolojileri56,001,4516,47
Arena Bilgisayar10,56-0,66-3,14
Armada Bilgisayar53,151,638,29
Arsan Tekstil4,26-0,235,57
Arzum Ev Aletleri16,14-3,06-33,21
Aselsan15,45-3,26-15,34
Ata GMYO4,47-4,08-18,87
Atakule GMYO3,1610,1034,98
Atlantis Yatırım Holding3,65-3,44-34,35
Atlas Yat. Ort.1,51-3,82-13,71
ATP Bilgisayar33,502,51

Avrasya GMYO3,24-2,9923,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,80-6,98-12,50
Avrupa Yatırım Holding5,203,38-13,33
Aydem Enerji8,159,99

Ayen Enerji4,870,41-9,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,805,0584,40
Aygaz14,51-0,072,28
Bagfaş18,057,06-9,75
Bak Ambalaj24,4010,3123,38
Balatacılar Balatacılık4,54-4,42-44,90
Bantaş Ambalaj3,57-2,7214,18
Banvit65,850,9226,63
Başkent Doğalgaz GMYO18,3612,85

Baştaş Başkent Çimento10,90-15,50-37,25
Batı Çimento12,640,80168,37
Batısöke Çimento2,17-3,98-11,07
Bayrak Taban Sanayi8,62-3,79-18,76
Bera Holding9,99-7,93-50,74
Berkosan Yalıtım9,93-1,4911,32
Beşiktaş Futbol Yat.6,16-3,3052,48
Beyaz Filo8,820,00-12,49
Bilici Yatırım19,47-0,05251,87
Bim Mağazalar69,457,67-2,59
Biotrend Çevre ve Enerji28,905,17

Birko Mensucat1,08-4,42-2,70
Birlik Mensucat2,122,42-38,73
Bizim Mağazaları12,93-0,39-15,82
BMS Çelik Hasır7,89-3,78

Boğaziçi Beton Sanayi4,36-14,68

Borusan Mannesmann26,621,60-4,24
Borusan Yat. Paz.360,8014,50-20,58
Bosch Fren Sistemleri872,00-1,80-29,09
Bossa30,461,1370,64
Brisa22,60-7,3816,72
Burçelik18,45-2,07-12,23
Burçelik Vana21,76-6,29-56,18
Bursa Çimento3,36-0,59-32,50
Carrefoursa37,88-0,84-47,24
Casa Emtia Petrol112,50-0,096,13
Ceo Event Medya8,153,3026,75
Coca Cola İçecek85,65-0,7534,86
Cosmos Yat. Holding9,833,8021,96
Credıtwest Faktorıng4,7910,62-18,40
Çan2 Termik11,949,54

Çelebi169,80-3,30-6,97
Çelik Halat6,45-1,83-29,10
Çemaş Döküm1,26-3,82-26,00
Çemtaş13,69-1,51-12,86
Çimbeton212,70-3,36-28,26
Çimentaş28,42-6,76-21,40
Çimsa25,340,5642,36
Çuhadaroğlu Metal7,40-4,02-2,72
Dagi Giyim4,2519,7224,77
Dagi Yatırım Holding15,05-11,7316,67
Dardanel2,5614,22-51,92
Datagate Bilgisayar11,51-3,36-28,55
Demısaş Döküm7,41-2,5014,43
Denge Holding1,5735,34-48,31
Deniz GMYO2,242,2821,60
Derimod10,244,925,13
Derlüks Yatırım Holding4,73-1,46-46,37
Desa Deri9,21-6,02-5,44
Despec Bilgisayar9,89-3,13-24,27
Deva Holding25,06-3,094,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,82-10,119,70
Diriteks Diriliş Tekstil3,00-2,91-19,57
Ditaş Doğan16,75-2,3328,79
DO-CO689,80-0,399,49
Doğan Burda20,9821,76-6,51
Doğan Holding2,721,12-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-5,08-3,82
Doğusan6,444,0447,03
Doğuş GMYO8,68-5,346,24
Doğuş Otomotiv25,94-0,460,06
Döktaş Dökümcülük28,12-1,26-8,16
Duran Doğan Basım10,962,334,48
Dyo Boya10,86-13,19-3,44
Eczacıbaşı İlaç6,030,50-16,27
Eczacıbaşı Yatırım41,220,3953,13
E-Data Teknoloji15,56-3,65

Edip Gayrimenkul3,75-15,3512,95
Ege Endüstri1.319,50-1,91-20,75
Ege Gübre176,90-0,7323,31
Ege Profil28,120,43-26,46
Ege Seramik14,020,0045,10
Egeplast22,981,41-30,99
Ekiz Kimya6,55-3,68-8,13
Emek Elektrik2,761,85-3,34
Eminiş Ambalaj20,48-0,10-44,41
Emlak Konut GMYO1,841,10-12,99
Enerjisa Enerji10,630,95-7,81
Enka İnşaat9,702,2137,75
Erbosan144,00-5,14255,07
Ereğli Demir Çelik19,74-5,1050,27
Ersu Gıda3,40-6,34-31,17
Escar Turizm Taşımacılık17,67-2,43

Escort Teknoloji5,78-2,53-12,02
Esenboğa Elektrik29,96-0,7957,47
Etiler Gıda5,20-1,8930,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,869,9479,60
Euro Trend Yat. Ort.3,64-4,462,87
Euro Yat. Ort.3,58-2,72-19,40
Euro Yatırım Holding3,20-3,6112,68
Fade Gıda8,81-27,7969,37
Fenerbahçe Futbol35,60-1,1120,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,54-2,31-13,84
F-M İzmit Piston110,807,99-9,62
Fonet Bilgi Teknolojileri14,367,4010,21
Ford Otosan181,302,2648,44
Formet Metal ve Cam1,276,72-48,23
Frigo Pak Gıda17,220,00-17,92
Galata Wind Enerji3,944,23

Galatasaray Sportif3,761,08-7,16
Garanti Bankası9,270,43-8,68
Garanti Faktoring8,33-12,77-25,16
Garanti Yat. Ort.2,29-0,43-28,79
Gedik Y. Men. Değ.7,480,8126,22
Gediz Ambalaj41,10-0,8253,36
Gen İlaç14,7313,31

Gentaş3,18-1,85-29,54
Gersan Elektrik5,88-1,34-4,23
Global Men. Değ.6,18-1,902,83
Global Yat. Holding2,23-3,04-36,53
Good-Year7,939,99-0,48
Göltaş Çimento41,223,570,43
Gözde Girişim5,55-3,98-30,45
GSD Denizcilik2,46-2,461,02
GSD Holding1,88-1,05-25,10
Gübre Fabrik.53,501,13-37,83
Güler Yat. Holding2,35-3,69-32,13
Halk GMYO2,24-1,32-26,51
Hatay Tekstil16,58-4,6021,59
Hedef Girişim2,62-3,323,77
Hektaş7,87-4,3747,31
HUB Girişim10,53-3,31-42,14
Hürriyet Gzt.1,41-7,84-32,86
ICBC Turkey Bank5,30-0,75-18,46
İdealist Danışmanlık51,00-7,27278,90
İdealist GMYO2,95-38,6724,31
İhlas Ev Aletleri1,094,81-41,49
İhlas Gayrimenkul0,98-1,01-21,60
İhlas Gazetecilik1,11-13,28-54,94
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,79-5,95-30,70
İndeks Bilgisayar6,00-5,3629,14
Info Yatırım3,52-6,13-24,63
İntema38,301,65-4,01
Inveo Yatırım Holding104,60-0,85136,54
İpek Doğal Enerji11,54-3,43-11,77
İskenderun Demir Çelik12,953,7743,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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