Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (9)

17.04.2021 11:03
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.954,90-2,02-3,81
İş Bankası (C)4,911,45-27,72
İş Bankası (Kur.)360.855,00-10,90-5,04
İş Fin.Kir.3,14-0,63-18,65
İş Girişim17,30-9,04-8,71
İş GMYO1,932,66-24,02
İş Y. Men. Değ.15,29-3,29-7,88
İş Yat. Ort.2,89-1,70-14,07
İşbir Holding7.350,00-4,55168,25
Işık Plastik33,88-15,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,07-5,31-6,14
İttifak Holding2,12-21,48-4,93
İz Hayvancılık Tarım17,22-6,41-4,33
İzmir Demir Çelik2,43-8,30-26,58
İzmir Fırça7,61-25,8336,87
Jantsa Jant Sanayi712,40-14,05116,20
Kafein Yazılım26,90-3,2425,82
Kaplamin24,80-7,39-26,63
Kardemir (A)6,275,915,38
Kardemir (B)6,417,0121,63
Kardemir (D)7,441,3628,72
Karel Elektronik27,500,7319,25
Karsan Otomotiv3,76-0,5315,69
Karsu Tekstil13,17-22,0754,04
Kartonsan61,35-3,16-35,20
Katmerciler Ekipman3,76-5,5322,08
Kent Gıda366,007,962,92
Kerevitaş Gıda5,59-7,91-15,05
Kervan Gıda17,42-4,1331,77
Kervansaray Yat. Holding0,62-11,43-50,79
Kiler GMYO1,98-4,81-21,12
Klimasan Klima24,82-2,4446,26
Koç Holding18,18-2,48-11,11
Konfrut Gıda17,64-9,354,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,25-9,37183,99
Konya Çimento972,10-7,48-13,97
Kordsa Teknik Tekstil23,622,3451,90
Koza Altın114,00-1,3817,89
Koza Madencilik14,46-0,82-6,65
Körfez GMYO5,38-10,33-7,24
Kristal Kola2,48-6,42-36,73
Kron Telekomünikasyon58,90-12,7459,88
Kuştur Kuşadası Turizm246,70-6,0556,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,23-1,33-3,04
Kütahya Porselen56,457,7311,89
Lider Faktoring2,95-4,84-13,49
Link Bilgisayar38,40-4,2420,47
Logo Yazılım160,20-6,1527,65
Lokman Hekim Sağlık17,021,4958,29
Lüks Kadife66,40-8,98129,76
Makina Takım3,55-5,334,11
Marka Yatırım Holding5,635,23-12,44
Marmaris Altınyunus192,00-9,6072,82
Marshall257,90-8,02-15,91
Martı GMYO2,01-15,90-26,91
Martı Otel1,88-9,62-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım47,0414,79

Mavi Giyim43,74-0,09-16,21
Mazhar Zorlu Holding32,92-7,584,57
Mega Polietilen7,00-6,17-8,62
Menderes Tekstil2,64-4,35-14,56
Merit Turizm205,00-14,58144,92
Merko Gıda7,01-3,84-18,87
Metemtur Otelcilik25,241,3714,21
Metro Holding2,123,921,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,33-4,51-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-1,46-12,88
Migros Ticaret37,820,37-11,64
Milpa4,591,32-0,22
Mistral GMYO4,830,002,55
MLP Sağlık22,085,2411,12
MMC San. ve Tic. Yat.5,30-2,7515,22
Mondi Tire Kutsan5,94-5,26-21,84
Naturel Enerji40,52-3,9413,69
Naturelgaz12,18-26,32

Net Holding5,7419,5867,35
Netaş Telekom.25,40-3,93-9,54
Niğbaş Niğde Beton15,54-13,33-70,12
Nuh Çimento56,35-2,7617,33
Nurol GMYO15,41-3,63111,39
Odaş Elektrik3,35-5,63-14,10
Olmuksan-IP7,29-7,72-38,48
Orge Enerji Elektrik11,45-4,5055,15
Orma Orman Mahsulleri33,187,73125,41
Osmanlı Menkul31,50-6,421,81
Ostim Endüstriyel Yat2,59-2,26-5,95
Otokar347,30-2,3314,14
Oyak Çimento7,252,40-17,43
Oyak Yat. Ort.7,95-7,3414,39
Oylum Sınai Yatırımlar3,97-4,11-15,71
Özak GMYO4,881,46-4,31
Özbal Çelik Boru7,58-12,5715,73
Özderici GMYO1,82-3,70-18,02
Özerden Plastik8,00-2,20-11,11
Pamukova Elektrik34,00-7,3659,47
Panora GMYO6,90-0,8612,97
Papilon Savunma18,30-6,35-19,60
Park Elek.Madencilik5,30-6,19-1,30
Parsan30,74-2,8426,50
Pegasus67,10-3,45-10,05
Peker GMYO1,80-3,23-31,03
Penguen Gıda3,95-3,66-21,78
Pera GMYO1,59-7,02-9,23
Pergamon Dış Ticaret24,28-5,1632,47
Petkim6,335,3227,11
Petrokent Turizm2.300,00-8,00153,75
Pınar Et ve Un24,60-3,535,67
Pınar Su8,11-7,849,15
Pınar Süt21,36-3,78-7,45
Plastikkart13,94-0,71-3,53
Polisan Holding3,05-2,56-20,67
Politeknik Metal307,00-5,54-24,33
Prizma Press Matbaacılık5,12-2,29-6,57
QNB Finans Fin. Kir.99,50-9,55-20,59
QNB Finansbank49,46-2,92-29,69
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri29,1260,88

Ral Yatırım Holding3,71-3,39-16,44
Ray Sigorta12,40-4,76-19,74
Reysaş GMYO4,48-2,82-17,80
Reysaş Lojistik3,30-14,84-36,22
Rhea Girişim2,29-18,79-38,44
Rodrigo Tekstil19,60-4,1142,96
Royal Halı3,44-4,710,00
RTA Laboratuvarları24,60-21,90-18,76
Sabancı Holding8,20-3,53-25,63
Safkar Ege Soğutmacılık9,19-8,37-15,53
Sanel Mühendislik4,590,6634,21
Sanifoam Sünger17,40-5,6927,94
Sanko Pazarlama12,32-3,5231,20
Saray Matbaacılık5,22-26,48-40,48
Sarkuysan15,84-1,8679,19
Sasa Polyester44,941,67122,26
Say Yenilenebilir Enerji26,20-31,02207,87
Sekuro Plastik21,10-20,9151,15
Selçuk Ecza Deposu10,997,53-19,49
Selçuk Gıda3,87-7,19-22,29
Senkron Güvenlik36,50-10,9838,99
Serve Film Prodüksiyon16,50-4,133,13
Servet GMYO97,503,7824,36
Seyitler Kimya27,66-8,9510,24
Silverline Endüstri5,80-5,54-32,56
Sinpaş GMYO4,221,200,96
Smartiks Yazılım6,50-6,88-26,64
Sodaş Sodyum Sanayii32,38-8,0622,95
Söktaş4,34-4,62-14,73
Sönmez Filament39,70-11,78-43,45
Sönmez Pamuklu16,99-13,23-29,21
Sumaş Suni Tahta74,10-3,7744,59
Şeker Fin. Kir.7,77-13,5721,41
Şekerbank1,13-0,88-25,17
Şişe Cam7,350,820,55
Şok Marketler Ticaret13,241,774,91
T. Halk Bankası4,43-2,42-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,28-6,88-25,05
T.S.K.B.1,30-3,70-25,56
T.Tuborg17,65-1,94-2,32
Taç Tarım Ürünleri24,903,75136,47
Tat Gıda9,68-6,02-16,27
TAV Havalimanları20,00-0,30-6,10
Taze Kuru Gıda268,50-11,7924,13
Tek-Art Turizm1,60-5,33-20,79
Tekfen Holding15,824,42-3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,79-3,20-7,75
Temapol Polimer Plastik15,90-3,4638,26
TGS Dış Ticaret14,02-9,6110,31
Tofaş Oto. Fab.30,84-4,52-0,23
Torunlar GMYO3,7316,93-4,36
Trabzon Liman29,18-3,31-9,15
Trabzonspor Sportif1,95-6,25-20,08
Trend GMYO6,30-8,83-49,88
TSKB GMYO4,57-13,28-20,52
Tuğçelik7,42-2,37-8,17
Tukaş7,70-3,75-20,54
Turcas Petrol4,10-3,30-15,46
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.15,657,78

Turkcell15,08-0,26-6,34
Tümosan Motor ve Traktör21,48-3,8552,67
Tüpraş89,250,68-17,36
Türk Hava Yolları11,65-2,43-9,76
Türk İlaç Serum36,22-31,27

Türk Prysmian Kablo10,38-7,24-14,21
Türk Telekom6,61-0,90-20,51
Türk Traktör214,703,4726,02
Türker Proje Gayrimenkul137,10-6,6721,43
Türkiye Sigorta5,73-3,54-7,25
Ufuk Yatırım17,25-8,8728,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,75-7,2312,03
Ulusoy Elektrik59,204,6915,29
Ulusoy Un Sanayi6,63-13,1130,29
Umpaş Holding1,63-17,68-37,55
Uşak Seramik2,26-1,31-3,42
Utopya Turizm19,800,81-48,97
Uzertaş Boya42,00-8,66-25,80
Ülker Bisküvi22,002,52-4,93
Vakıf Fin. Kir.21,98-9,92415,96
Vakıf GMYO3,061,32-15,47
Vakıf Yat. Ort.7,37-5,150,14
Vakıflar Bankası3,480,29-26,11
Vakko Tekstil14,005,11114,72
Vanet Gıda6,59-5,59-14,75
Verusa Holding58,85-5,8430,49
Verusaturk Girisim26,504,74102,60
Vestel32,70-9,8755,27
Vestel Beyaz Eşya55,30-5,1535,27
Viking Kağıt6,68-6,44-25,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,82-6,7053,26
Yapı ve Kredi Bank.2,162,86-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.110,0010,1751,93
Yataş17,290,2919,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,47-7,22-21,14
Yeni Gimat GMYO12,670,569,30
Yeşil GMYO1,16-8,66-15,94
Yeşil Yapı1,57-9,77-14,67
Yeşil Yatırım Holding91,05-9,85-4,51
Yibitaş İnşaat Malzeme14.980,00-1,77-3,98
Yonga Mobilya25,02-3,77-16,01
Yükselen Çelik5,266,480,54
Yünsa13,08-5,22-5,84
Zorlu Enerji2,10-1,87-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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