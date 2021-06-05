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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9)

05.06.2021 11:10
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.799,905,01-11,60
İş Bankası (C)5,181,57-23,74
İş Bankası (Kur.)290.000,00-26,77-23,68
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim9,50-14,10-49,87
İş GMYO1,871,63-26,38
İş Y. Men. Değ.16,12-5,57-2,88
İş Yat. Ort.2,87-1,03-14,66
İşbir Holding7.200,00-7,45163,00
Işık Plastik30,500,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-4,17-19,30
İttifak Holding1,65-2,37-26,01
İz Hayvancılık Tarım20,18-10,1512,11
İzmir Demir Çelik2,23-1,33-32,62
İzmir Fırça6,49-11,1016,73
Jantsa Jant Sanayi86,60-1,81108,94
Kafein Yazılım25,584,3219,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,43-6,33

Kaplamin20,82-0,86-38,40
Kardemir (A)7,01-2,0917,82
Kardemir (B)6,89-2,1330,74
Kardemir (D)7,75-1,7734,08
Karel Elektronik30,84-6,5533,74
Karsan Otomotiv3,91-16,2720,31
Karsu Tekstil9,067,225,96
Kartonsan57,30-0,69-39,48
Katmerciler Ekipman3,390,3010,06
Kent Gıda266,00-2,56-25,20
Kerevitaş Gıda4,641,53-29,48
Kervan Gıda15,64-1,9418,31
Kervansaray Yat. Holding0,725,88-42,86
Kiler GMYO1,871,08-25,50
Klimasan Klima23,784,4840,13
Koç Holding18,921,83-7,49
Konfrut Gıda16,749,27-0,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,055,18195,82
Konya Çimento833,30-5,93-26,26
Kordsa Teknik Tekstil22,44-0,1844,31
Koza Altın120,800,9224,92
Koza Madencilik16,696,247,75
Körfez GMYO4,972,05-14,31
Kristal Kola2,030,00-48,21
Kron Telekomünikasyon49,441,3134,20
Kuştur Kuşadası Turizm314,10-4,8299,68
Kuyumcukent Gayrimenkul2,34-2,501,74
Kütahya Porselen32,18-19,79-36,21
Lider Faktoring2,886,67-15,54
Link Bilgisayar33,100,284,76
Logo Yazılım143,50-1,5815,21
Lokman Hekim Sağlık15,82-1,3147,13
Lüks Kadife54,60-5,6288,93
Makina Takım2,940,34-13,78
Marka Yatırım Holding4,83-4,55-24,88
Marmaris Altınyunus214,100,0592,71
Marshall276,80-1,14-9,75
Martı GMYO1,24-13,29-54,91
Martı Otel2,190,462,82
Matriks Bilgi Dağıtım35,184,39

Mavi Giyim48,32-1,23-7,43
Mazhar Zorlu Holding41,0641,5930,43
Mega Polietilen7,80-0,641,83
Menderes Tekstil2,212,31-28,48
Mercan Kimya9,25-2,84

Merit Turizm216,00-8,47158,06
Merko Gıda5,77-0,86-33,22
Metemtur Yatırım25,000,0013,12
Metro Holding1,802,27-13,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,400,42-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,870,54-19,74
Migros Ticaret34,32-2,44-19,81
Milpa4,134,03-10,22
Mistral GMYO4,79-1,641,70
MLP Sağlık22,12-3,6611,32
MMC San. ve Tic. Yat.7,507,9163,04
Mondi Tire Kutsan7,03-3,43-7,50
Naturel Enerji38,0813,887,24
Naturelgaz9,363,08

Net Holding5,46-3,3659,18
Netaş Telekom.21,30-0,09-24,15
Niğbaş Niğde Beton12,401,31-76,15
Nuh Çimento46,26-2,94-3,68
Nurol GMYO13,36-1,2683,26
Odaş Elektrik2,12-8,62-45,64
Olmuksan-IP7,731,84-34,77
Orge Enerji Elektrik10,126,3037,13
Orma Orman Mahsulleri33,00-0,90124,18
Osmanlı Menkul24,90-7,64-19,52
Ostim Endüstriyel Yat2,437,05-11,76
Otokar302,201,10-0,69
Oyak Çimento7,20-0,14-18,00
Oyak Yat. Ort.8,258,0319,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,093,81-13,16
Özak GMYO4,150,97-18,63
Özbal Çelik Boru7,50-0,2714,50
Özderici GMYO1,661,84-25,23
Özerden Plastik10,1713,7613,00
Pamukova Elektrik33,2018,4955,72
Panora GMYO6,333,773,64
Papilon Savunma15,63-1,70-31,33
Park Elek.Madencilik5,161,57-3,91
Parsan29,261,7420,41
Pegasus81,700,439,52
Peker GMYO1,02-1,10-54,91
Penguen Gıda3,393,35-32,87
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,920,06

Pera GMYO1,341,52-23,50
Pergamon Dış Ticaret24,22-2,7332,14
Petkim6,320,9626,91
Petrokent Turizm2.691,0014,75196,89
Pınar Et ve Un19,190,00-12,31
Pınar Su7,630,392,69
Pınar Süt18,210,33-19,25
Plastikkart14,293,48-1,11
Polisan Holding2,850,35-25,87
Politeknik Metal305,003,46-24,83
Prizma Press Matbaacılık4,670,86-14,78
QNB Finans Fin. Kir.91,65-3,93-26,86
QNB Finansbank44,523,15-36,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,905,51

Ral Yatırım Holding3,34-0,89-24,77
Ray Sigorta10,25-0,77-33,66
Reysaş GMYO3,69-3,91-32,29
Reysaş Lojistik3,896,87-24,82
Rhea Girişim2,13-3,62-42,74
Rodrigo Tekstil15,56-3,1113,49
Royal Halı3,43-0,58-0,29
RTA Laboratuvarları20,64-4,88-31,84
Sabancı Holding9,247,07-16,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,843,57-27,94
Sanel Mühendislik3,862,9312,87
Sanifoam Sünger15,02-8,9710,44
Sanko Pazarlama10,540,4813,73
Saray Matbaacılık5,197,01-40,82
Sarkuysan14,31-3,7064,53
Sasa Polyester33,324,65122,36
Say Yenilenebilir Enerji27,46-4,65222,68
Sekuro Plastik20,701,0748,28
Selçuk Ecza Deposu8,910,34-33,67
Selçuk Gıda3,87-5,38-22,29
Senkron Güvenlik32,606,8924,14
Serve Film Prodüksiyon15,50-0,26-3,13
Servet GMYO89,751,9914,48
Seyitler Kimya23,76-4,42-5,30
Silverline Endüstri5,371,51-37,56
Sinpaş GMYO4,1413,11-0,96
Smartiks Yazılım5,67-2,24-36,00
Sodaş Sodyum Sanayii26,88-0,962,07
Söktaş4,953,34-2,75
Sönmez Filament40,06-5,83-42,93
Sönmez Pamuklu16,300,62-32,08
Sumaş Suni Tahta59,90-3,1516,88
Şeker Fin. Kir.6,48-3,431,25
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam8,073,9012,72
Şok Marketler Ticaret10,92-3,87-13,47
T. Halk Bankası4,825,01-13,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,441,42-30,97
T.S.K.B.1,373,79-21,56
T.Tuborg18,00-2,17-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,00-1,46118,42
Tat Gıda8,82-1,78-23,71
TAV Havalimanları25,9610,8521,88
Taze Kuru Gıda218,50-4,921,02
Tek-Art Turizm1,857,56-8,42
Tekfen Holding15,18-0,26-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,25-1,36-16,28
Temapol Polimer Plastik13,92-5,9521,04
TGS Dış Ticaret12,46-1,50-1,97
Tofaş Oto. Fab.30,264,71-2,11
Torunlar GMYO3,474,20-11,03
Trabzon Liman34,10-0,766,16
Trabzonspor Sportif2,54-0,394,10
Trend GMYO7,15-0,14-43,12
TSKB GMYO3,894,57-32,35
Tuğçelik11,425,6441,34
Tukaş6,83-1,01-29,51
Turcas Petrol4,123,00-15,05
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,35-1,16

Turkcell16,192,603,16
Tümosan Motor ve Traktör17,91-4,1227,29
Tüpraş103,005,53-4,63
Türk Hava Yolları14,048,178,75
Türk İlaç Serum38,84-8,14

Türk Prysmian Kablo12,22-0,651,31
Türk Telekom7,082,61-14,86
Türk Traktör183,90-0,337,94
Türker Proje Gayrimenkul146,105,7929,41
Türkiye Sigorta5,14-1,72-16,80
Ufuk Yatırım13,755,202,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,47-4,695,42
Ulusoy Elektrik57,652,9512,27
Ulusoy Un Sanayi5,443,236,91
Umpaş Holding1,40-5,41-46,36
Uşak Seramik2,09-10,68-10,68
Utopya Turizm26,50-6,36-31,70
Uzertaş Boya39,00-9,30-31,10
Ülker Bisküvi21,90-0,73-1,87
Vakıf Fin. Kir.10,15-3,33138,26
Vakıf GMYO2,23-0,89-33,04
Vakıf Yat. Ort.5,67-2,07-22,96
Vakıflar Bankası3,611,40-23,35
Vakko Tekstil13,9129,76121,98
Vanet Gıda5,38-1,65-30,40
Verusa Holding52,80-6,3817,07
Verusaturk Girisim25,06-1,7391,59
Vestel31,16-1,4547,96
Vestel Beyaz Eşya49,16-0,3823,67
Viking Kağıt5,86-7,86-34,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,5011,6846,07
Yapı ve Kredi Bank.2,212,31-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,85-5,733,41
Yataş14,98-9,213,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,4426,860,91
Yeni Gimat GMYO13,43-1,5415,85
Yeşil GMYO1,143,64-17,39
Yeşil Yapı1,34-0,74-27,17
Yeşil Yatırım Holding77,00-6,38-19,24
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,30-2,68-6,74
Yonga Mobilya24,500,99-17,75
Yükselen Çelik5,445,223,98
Yünsa14,044,231,07
Ziraat Gayrimenkul1,621,25

Zorlu Enerji2,062,49-25,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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