Son dakika haberi: Yatırımların artırılmasını hedefleyen SKA Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası ile birlikte ülkemize daha fazla yatırım imkanı doğacak. 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak artacak." dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında geliştirilen SKA Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımı, 11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi'nde gerçekleştirildi.

Yoksulluğu ve eşitsizliği azaltan, sağlık ve eğitimi ilerleten, çevreyi koruyan etkinliklere mobilize etme konusunda yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçlayan haritanın tanıtımı için "SKA Türkiye Yatırımcı Haritası: Politika Diyaloğu" başlıklı bir panel düzenlendi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop, paneldeki konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Öztop, 2020'nin salgın nedeniyle zor bir yıl olduğunu vurgulayarak, bu sürecin sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Öztop, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve şirketlerimizin sürdürülebilir şekilde kalkınabilmesi için orta ve uzun vadede finansman kaynakları sunmaya gayret ettik, her alanda şirketlerimize mali destek sunmaya devam ettik. Böylelikle hem ülkemize hem de dünyaya değer katmak için çalıştık. Sürdürülebilirlik stratejimizi sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir bankacılık yaklaşımı olmak üzere iki sacayağı üzerinde hayata geçirmeye çalıştık.

Mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi noktasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nden 13'üne doğrudan katkıda bulundu. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle 3 yıl içinde küresel yatırım sektörü 3 katına çıkmış durumda. Artık sadece finansal yatırım geri dönüşlerine odaklanılmıyor, işin toplumsal boyutu da ele alınıyor."

"Öncelikli sektörlere ciddi kaynak ayrılmakta"

İbrahim Öztop, Türkiye'nin küresel fonlardan etki yaratacak yatırımlar noktasında payına düşeni alacağını ifade ederek, "SKA Türkiye Yatırımcı Haritası ile birlikte ülkemize daha fazla yatırım imkanı doğacak. 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak artacak." dedi.

Öncelikli sektörlere ciddi kaynak ayrıldığına işaret eden Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak da potansiyel olarak etki yaratacak alanlara kaynak aktarmaktan onur duyduklarını söyledi.

Öztop, "Son 3 yılda 5,6 milyar TL'yi yenilenebilir enerjiye, 1,2 milyar TL'yi de imalat sektörüne ayırmış durumdayız. Son 3 yılda toplam sağladığımız mali kaynak 10,6 milyar TL'ye ulaştı. Yine şirketlerimize 9 milyar TL kredi tedarik ettik. 2020 yılında 550 milyon dolar ile ülkemize en yüksek meblağı getiren banka olduk. Bu kaynaklarla birlikte özel sektöre yardımcı olup salgından etkilenen şirketlerimizin de yanında durmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, daha fazla etki yaratacak yatırımları hayata geçireceğini ve bu alanda önde gelen bölgesel oyunculardan biri olacağını vurgulayan Öztop, "Etkiyap yatırımlarının kalkınma ekonomisindeki etkisi artarken, bizler de etki yaratacak yatırımlara finansman kaynağı bulmaya çalışan bir banka olarak ön plana çıkmaktayız." dedi.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası'ndaki alanlara değinen Öztop, her türlü finansman kaynağında, bütçenin bir kısmını muhakkak kadının toplumsal rolünü güçlendirecek projelere ayırdıklarını bildirdi.

Öztop, yenilenebilir enerjinin dokundukları alanlardan biri olduğunu belirterek, "KOBİ'lere de diğer finansal oyuncularla birlikte dokunmaya çalışıyoruz." dedi.