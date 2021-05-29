VAN YAVRU KARGA YUVASINA İTFAİYE MERDİVENİYLE BIRAKILDI - Son Dakika

İtfaiye eri Habip Yıldız, öğlen saatlerinde yapılan ihbarı üzerine geldiklerini, önce yavrunun yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettiklerini, ardından da yuvasına bıraktıklarını söyledi.

VAN'ın Erciş ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yerine kondu.

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