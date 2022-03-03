Son dakika haberi: Yavru köpekler ölüme terk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yavru köpekler ölüme terk edildi

03.03.2022 09:44

Son dakika haber... Yavru köpekler ölüme terk edildi Bitlis'te soğuk havaya rağmen yol kenarına terk edilen 7 yavru köpek ve anneleri vatandaşlar tarafından korunma altına alındı.

Yavru köpekler ölüme terk edildi

BİTLİS - Bitlis'te soğuk havaya rağmen yol kenarına terk edilen 7 yavru köpek ve anneleri vatandaşlar tarafından korunma altına alındı.

Ahlat- Malazgirt karayolu güzergahında akşam saatlerinde plakası belirlenemeyen bir aracın yol kenarında durarak köpekleri bıraktığı iddia edildi. Ahlat'tan Malazgirt istikametine ilerleyen vatandaşlar, dondurucu soğuklarda ölüme terk edilmiş 7 yavru köpek ve annesi için araçlarında inerek yardıma koştu. Anne köpek ve yavrularına kardan sığınma alanı yapan vatandaşlar, anne köpeğin saatlerce yavrularının başından ayrılmadığını söyledi. Tipinin de hakim olduğu yol kenarına bırakılan köpeklere yanlarında bulunan yiyecekleri vererek hayatta kalmalarına yardımcı olan vatandaşlar, anne köpeğin yeni doğum yaptığını ve vücudunda da darp izlerinin bulunduğunu belirttiler.

Duyarlı vatandaşlar, gerekli yerlere ihbarda bulunarak köpeklerin hayatta kalmalarını sağladı.

Son dakika haberi: Yavru köpekler ölüme terk edildi
Son dakika haberi: Yavru köpekler ölüme terk edildi
Son dakika haberi: Yavru köpekler ölüme terk edildi

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Malazgirt, Bitlis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yavru köpekler ölüme terk edildi - Son Dakika


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