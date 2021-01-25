Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: "Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım" - Son Dakika

Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: "Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım"

25.01.2021 15:41

Son dakika haberi: Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: "Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım" Çarpıp ölümüne sebep oldu adamı değil otomobili kontrol etti, yoluna devam edip Denizli'e teslim oldu Jandarmanın plakadan yola çıkıp kimliğini belirlediği ürücüye...

Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: "Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım"

Çarpıp ölümüne sebep oldu adamı değil otomobili kontrol etti, yoluna devam edip Denizli'e teslim oldu

Jandarmanın plakadan yola çıkıp kimliğini belirlediği ürücüye telefonla ulaşıp teslim olmasını söyledi

ANTALYA - Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne sebep olup, durduktan sonra otomobilini kontrol ederek yoluna devam eden sürücü Denizli'de Jandarmaya teslim oldu. Jandarma'nın plaka bilgilerinden kimliğini tespit edip telefonla ulaştığı sürücü, ölümlü kazaya sebep olduğunu duyunca karanlıkta köpeğe çarptığını zannettiğini işi acil olduğu için de aracını kontrol edip yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaza bu sabah saat 06: 00 sıralarında Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 HNK 91 plakalı gri renkli Clio marka otomobil, akaryakıt istasyonu önünde yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Elmalıca'ya çarptı. Otomobil kaza sonra durmadan olay yerinden kaçarken, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi Ahmet Elmalıca'nın olay yerinde hayatını kayettiğini belirledi. Ahmet Elmalıca'nın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma aracı belirledi

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında kamyonuyla dinlenmek amacıyla bekleyen Mahmut Soyak isimli şoför, kaza anını görmediğini, bir ses duyarak kamyondan indiğini belirterek "Baktığımda yerde yatan bir kişi vardı. Hemen biraz ilerisinde de dörtlüleri yanan gri bir otomobil, otomobilin etrafını kontrol eden bir şahıs vardı. Ben seslendim ama aracına binip uzaklaştı. Aracın panjuru ve tamponunun parçası kaldı. Hemen 155'i aradım ve bilgi verdim. Sağlık ekibi geldi jandarma ve trafik geldi. Adam ölmüştü" dedi.

Mahmut Soyak'ın verdiği bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tarifine uyan bir aracın kazadan 7-8 dakika sonra Manavgat çevre yolunda MOBESE tarafından kaydedildiği, aracın ön panjurunun olmadığını belirledi. Ekipler aynı otomobilin Alanya çıkışındaki MOBESE'lerde panjurunun sağlam olduğunu tespit etti. Aracın plakasının kimliği tespit edilen sürücüye telefonlu ulaşan jandarma ölümlü kazaya sebep olduğunu ve teslim olmasını istedi. Sürücünün sabaha karşı bir kaza yaptığını ancak karanlıkta köpeğe çarptığını zannederek aracını kontrol edip işi acil olduğu için yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi. Kendisine bilgi verilen sürücü Şaban Y. denizli'de jandarmaya giderek teslim oldu.

Lokantada çorba içip limon almış

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Elmalıca'nın, Gazipaşa'da çiftçilik yaptığı, Gazipaşa'dan otomobille Antalya'da ikamet etmekte olan kardeşinin yanına giderken, aracını akaryakıt istasyonu önüne park ettikten sonra yaya geçidi bulunmayan yerden refüjde bulunan çelik bariyerlerden atlayıp yolun karşısında bulunan lokantada çorba içtiği, kardeşine götürmek üzere aldığı limonla yeniden otomobiline dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi. Ahmet Elmalıca'nın lokantaya gelme, çorba içtikten sonra hesap ödeme ve limon alıp çıkma anları işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım
Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım
Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım
Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım

Jandarma, Denizli, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: 'Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti         
15:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Yetkili firmadan Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır         
14:16
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:55:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Yaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu: "Karanlıkta köpeğe çarptığımı zannettim, o yüzden durmadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei