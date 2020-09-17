Son dakika haberi... Yaya geçidine otomobil park edildi, engelliyi karşıya polis geçirdi - Son Dakika

ADANA'da bir sürücünün, otomobilini yaya geçidine park etmesi nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli Hüseyin Göçmenoğlu'na trafik polisi yardım etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. S.K. isimli sürücü, cadde üzerindeki bir yaya geçidi üzerine otomobilini park etti. Daha önce bir trafik kazasında engelli kaldığı öğrenilen Hüseyin Göçmenoğlu (51), akülü aracıyla yaya geçidine inemeyince çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, çekici çağırdı. Bu sırada trafik polisi, engelli vatandaşın yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Daha sonra aracının yanına gelen S.K.'ya, engelli Hüseyin Göçmenoğlu'nun yaşadığı zorluğun kaydedilen görüntüleri izletildi. Duruma üzüldüğünü belirten S.K., normalde dikkatli bir sürücü olduğunu, bilerek yapmadığını söyledi. S.K.'ya 'geçiş yolları önünde park etmek' maddesinden cezai işlem uygulandı.