Son dakika haberi! Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücüye ceza - Son Dakika

Konya'da asma yaya köprüsünden otomobiliyle geçmeye çalışan sürücü polis tarafından tespit edilerek ceza kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara Caddesi Ayakkabıcılar Sitesi önünde bulunan asma yaya köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü H.Y. kısıtlama olduğu saatlerde otomobiliyle asma yaya köprüsünden geçmeye çalıştı. Sürücünün sadece motosiklet, bisiklet ve yayaların kullandığı köprüden geçmeye çalıştığı anlar ise bunu fark eden başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Sürücünün ne kadar süre köprüden geçmeye çalıştığı bilinmezken, görüntülerde, otomobil sürücüsünün ileri geri giderek köprüden geçmeye çalışması, daha sonra aracın geri geri köprüden inişi yer alıyor. Görüntülerin yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüsü tespit edilerek 144 lira cezai işlem uygulandı, sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem başlatıldı. - KONYA