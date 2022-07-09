Son dakika haberi! Yaylada mide kanaması geçiren genç, jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yaylada mide kanaması geçiren genç, jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü

09.07.2022 20:50
Son dakika haberi! Yaylada mide kanaması geçiren genç, jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü

Son dakika haber: TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde yaylada mide kanaması geçiren Muzaffer Şakı (35), karayolu bağlantısı olmaması nedeniyle bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde yaylada mide kanaması geçiren Muzaffer Şakı (35), karayolu bağlantısı olmaması nedeniyle bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hozat ilçesine bağlı Kozluca köyünde 2 bin rakımlı Tapik yaylasında küçükbaş hayvancılık yapan yakınlarını ziyarete giden Muzaffer Şakı, aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Yakınlarının müdahalesi ile kendine gelen ve şiddetli mide ağrısı çeken gencin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye karayolu bağlantısı olmaması ve dağlık olması nedeniyle durum jandarmaya bildirildi. Durumdan haberdar olan Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter ile bölgeye ulaşan ekipler, mide kanaması geçiren Şakı'ya ilk müdahalenin yaylada yapılmasını sağladı. Şakı, daha sonra yine askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Şakı'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yaylada mide kanaması geçiren genç, jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yaylada mide kanaması geçiren genç, jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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