Son dakika haberi: Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi açıldı

19.03.2021 12:09
Son dakika haberi: Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi açıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Şenköy Mahallesi'nde Yayladağı Belediyesi tarafından yapılan müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve vatandaşların katıldığı törende şehitler ve merhum belediye başkanı Mustafa Sayın için dua edildi.

Müzede savaş dönemini temsili olarak yaşadığını belirten Vali Doğan, müzenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da müzenin haftanın 6 günü ücretsiz olarak ziyaretçi kabul edeceğini kaydetti.

18 Mart Çanakkale döneminin temsili olarak yaşatıldığı müzede, savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları, cam fanusta sergileniyor.

Mehmet Yalçın, Yayladağı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar         
12:00
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 13:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yayladağı 18 Mart Çanakkale Şehitler Müzesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei