Son dakika haberi... Yazar Selahattin Yusuf, "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programına konuk oldu - Son Dakika

Yazar Selahattin Yusuf, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programına konuk oldu.

Gazeteci yazar Samed Karagöz'ün sunduğu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen program, Zeytinburnu Kültür Sanat'ın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Programda, yazarlık serüveni ve Turkuvaz Kitap'tan kısa süre önce çıkan üçüncü romanı "Eve Dönemezsin" üzerine konuşan yazar, yazdığı her şeyde çocukluğundan bir parça yer aldığını söyledi.

Selahattin Yusuf, kitapsız bir evde büyüdüğünü, fakat ilkokulda yazarlığa merak saldığını dile getirerek, Türkiye'de bir kesim dışında yazarlıktan geçinmek gibi bir durumun olmadığını ifade etti.

Yazarlığının yanı sıra birçok farklı işte çalıştığını belirten Yusuf, romanlarına ilişkin şunları anlattı:

"Kaleme aldığım 3 romanım da birbirinden farklı. Mesela 'İsa Hanginiz' de üniversite hayatımdaki kafa dengi bir grubun hikayesi var. Ama bolca katarsist unsurlar var, çocukluğa dönük yine. 'Masumiyetin Son Günleri'nde de biraz Türkiye'deki kültür sanat düzenine bir eleştiri var. Son kitabım 'Eve Dönemezsin' romanım ise 13 yaşındaki bir çocuğun trajedisini ele alıyor. Yoksul bir köyde, son derece nostalji öğeler barındıran bir roman."

Yusuf, kitaplarında sinematografik bir dil olduğuna ve bunun zihninin fotoğraf hafızasına dayandığına işaret ederek, "Ben bazı şeyleri fotoğrafla hatırlıyorum. Yani görsel hafıza olarak insanların yüzlerini hatırlarım ama isimlerini hatırlamam. Çocukluğumdan hatırladığım şeyleri de böyle bir video izler gibi hatırlıyorum. Doğrudan o görüntünün içindeyim." diye konuştu.

"Eve Dönemezsin" adlı romanını ilk kaleme alırken kar simgesi üzerinden yola çıktığını ve kitapta yaşadığı olaylardan bire bir kesitlerin de yer aldığını söyleyen Yusuf, şunları kaydetti:

"Bana kalırsa kurgu bir kitapta çok önemli bir şey değil. Ben zaten edebiyatta zekaya karşı birisiyim. Kurgusuz duygu bir kitapta tehlikeli bir şey aynı zamanda, o konuda kendim dahil hepimizi uyarmak isterim. Şu bakımdan verimsiz bir şeye yol açabilir, form olmadan, zarf olmadan mazruf yerine ulaşmaz. Yani zarf olmadan mazrufu taşıyamayız. Hele mahrem bir mazrufsa ona gerçekten sıkı bir zarf gerekir. O yüzden kurgu tabii ki çok önemli."

Yusuf, kitabı Kovid-19 salgını döneminde yazmaya başladığını ve günde 8-9 saat çalıştığını sözlerine ekledi.

Yazar, yaklaşık bir saat süren programda dinleyicilerin sorularını yanıtladı.