Son dakika haberi... Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi... Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı

Son dakika yaşam haberi: Yazar Yeşim Kuzu, Aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı.

Yazar Yeşim Kuzu, Aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı. Kuzu, "Aşık olmak ve bir ilişki yaşamak, birçok insanın yaşadığı bir durum olmakta. Birbirine aşık olan 2 çift, mutluluklarını güzel bir şekilde geçirir. Sevgili olarak başlayan bu macera zamanla yerini evlenmeye doğru götürür." dedi.

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi


Ünlü kişisel gelişim uzmanı ve Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltı çalışması konusunda önemli bilgiler verdi. Bir kişiye aşık olmakla beraber bilinçaltında birçok değişim meydana geldiğini belirten Yeşim Kuzu "Bu değişimler bilinçaltını etkileyerek kişinin nasıl bir ilişki yaşayacağını o zamandan gözler önüne serer. Çünkü, bilinçaltının bir ilişkide yeri büyük olmaktadır. Aşk ve ilişkilerde bilinçaltı, birçok etkeni de önceden belirlemektedir. İlişkinin nereye gideceği, ne kadar başarılı olacağı, nasıl bir ilişkinin oluşacağı gibi durumlar ilişkinin olmazsa olmazları olmaktadır." ifadelerini kullandı.


"Küçükken izlediğiniz filmlerde veya çevrenizde eşlerin ayrılması sizin bilinçaltınıza işler"


Bilinçaltında yatan durumlar, ilişkinin gidişatını belirlediğinin altını çizen Kuzu, "Buna bir örnek vermek gerekirse küçükken izlediğiniz filmlerde veya çevrenizde eşlerin ayrılması sizin bilinçaltınıza işler. Bu da bilinçaltınızın bu yaşlardan aşk ve ilişkiler konusunda yanlış yönde gelişmesini sağlar. Gelecekte büyüdüğünüzde bir ilişki yaşandığında bilinçaltının da etkisiyle ilişkilere ve karşı tarafa daha şüpheli bir şekilde yaklaşırsınız. Ne kadar uğraşsanız da uğraşın bu durumu aklınızdan çıkaramayacaksınız, ancak kendinize bu konuda telkinler verebilir ve bu şekilde rahatlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.


"bilinçaltının etkisiyle aşk başladıysa ve ilişki dönemine girildiyse artık yeni bir hayat sizleri bekliyor olacak"


Kuzu; bilinçaltının aşk ve ilişkilerdeki öneminin yüksek olduğunu belirterek, "Bilinçaltında yer alan durumlar bir ilişkinin gidişatını ve nasıl bir yol izleyeceğini belirlemektedir. Toplum içerisinde gezerken birçok kişiye rastlarsınız. Bilinçaltınız aynı zamanda kendine en uygun eşi seçmek için de bu yönde çalışmalar gerçekleştirir. Gün içerisinde birçok kişi ile karşılaşırsınız. Bu kişilerden en çok beğendiğiniz bilinçaltında yerini alır. Eğer ki bu kişiye aşık olduysanız bilinçaltınız bu konuda size destek vererek ona teklif sunmayı sağlar. Eğer ki bilinçaltının etkisiyle aşk başladıysa ve ilişki dönemine girildiyse artık yeni bir hayat sizleri bekliyor olacak. Bilinçaltı sayesinde yeni bir aşk hayatına başlarken aynı zamanda yeni bir evliliğin ilk adımları atılmış oldu. Bilinçaltının bu nedenlerden dolayı önemi büyük olmakta." diye ifade etti. - ERZURUM

Kuzu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı - Son Dakika

Son Dakika

20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:19 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:53 Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]