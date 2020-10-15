Son dakika haberi... Yazıcıoğlu davası tanığı: Dursun Özmen'in sonradan FETÖ'cü çıkanlarla arası iyiydi - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in görevini kötüye kullanmak suçundan yargılandığı davada tanık olarak dinlenen İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Şube Müdürü A.S., "O dönem Dursun Özmen'in sonradan FETÖ'cü çıkanlarla arası iyiydi, yemeklerini beraber yerler, beraber gezerlerdi. Onlarla birlikte, onlara yakındı" dedi.

Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile avukatları katıldı. Dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu göndererek, arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanan ve Ankara'da FETÖ/PDY soruşturtmasında tutuklu bulunan Dursun Özmen'in mazeret bildirerek, katılmadığı duruşmada tanıklar dinlendi.