Son dakika haberi! yeğen, TIR kazasında öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! yeğen, TIR kazasında öldü

09.09.2022 13:37
Son dakika haberi! yeğen, TIR kazasında öldü

Gelen son dakika haberine göre ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Keçiborlu- Dinar yolunda meydana geldi. Mehmet Kara kullandığı 32 PP 128 plakalı, konteyner yüklü TIR ile aynı yönde ilerleyen A.A.K. yönetimindeki 15 NH 375 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kara ile yanındaki yeğeni Betül Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara ve yeğeninin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.Öte yandan kaza sonrası TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Diğer TIR sürücüsü A.A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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Kaynak: DHA

Mehmet Kara, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! yeğen, TIR kazasında öldü - Son Dakika

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