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Yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yılmaz T., arkadaşı M.K.'yı yemeğe davet etti. Yemek sonrası Yılmaz T., birlikte gezmeye çıktıkları sırada Şirinevler Mahallesi'nde arkadaşı M.K. tarafından vuruldu. Olay sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Yılmaz T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz T.'yi öldüren M.K. ise kayıplara karıştı.

Son 1 haftada 4 arkadaşına daha saldırıda bulundu

M.K.'nin son 1 haftada 4 arkadaşına daha saldırıda bulunduğu öğrenilirken, şahsın cezaevinden pandemi dolayısıyla çıktığı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.