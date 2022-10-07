YEMEKTEN ETKİLENEN 50 HASTANE PERSONELİ ACİLE BAŞVURDU - Son Dakika
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YEMEKTEN ETKİLENEN 50 HASTANE PERSONELİ ACİLE BAŞVURDU

07.10.2022 18:54

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından 50 kişi, öğlen yemeği sonrası bulantı kusma gibi şikayetle acil servise başvurdu.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından 50 kişi, öğlen yemeği sonrası bulantı kusma gibi şikayetle acil servise başvurdu.

Olay, öğle saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. Hastane çalışanı 50 personel, yemekhanede öğle yemeğinde verilen et döner ve pilav yiyip, ayran içti. Kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan çalışanlar hastanenin acil servisine başvurdu. Basit gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin olay sonrası hastaneye gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Personelin yediği yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Yalçın Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Personelimiz basit gıda zehirlenmesi semptomlarıyla, bulantı, kusma, karın ağrısı ile ayaktan acil servisimize başvurmuştur. ve ilk bulgular olarak da basit gıda zehirlenmesi tespit edilmiştir. İhtiyacı olanlara serum takılmıştır. Basit tedaviler yapılmıştır. Bunun dışında ağır hastamız, ağır vakamız olmamıştır diye konuştu. (DHA)

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Hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı (2) Hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı (2) Tokat 3. sayfa haberleri... Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi Tokat 3. sayfa haberleri... Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEMEKTEN ETKİLENEN 50 HASTANE PERSONELİ ACİLE BAŞVURDU - Son Dakika

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