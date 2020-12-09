Son dakika haberi... Yemen Cumhurbaşkanı, İngiltere Dışişleri Bakanı ile ülkesindeki krizi görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Yemen Cumhurbaşkanı, İngiltere Dışişleri Bakanı ile ülkesindeki krizi görüştü

09.12.2020 20:31
Son dakika haberi... Yemen Cumhurbaşkanı, İngiltere Dışişleri Bakanı ile ülkesindeki krizi görüştü, System.String[]

Son dakika haberine göre Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ülkesinde yaşanan krizin gelişmelerini ele aldı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ülkesinde yaşanan krizin gelişmelerini ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Hadi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere ile Yemen'i birbirine bağlayan güçlü ilişkilerin derinliğine dikkati çeken Hadi, bu ilişkinin; terörizm ve İran'ın bölgeye müdahaleleriyle mücadele, deniz seyrüseferinin güvenliği ve İran destekli Husi milislerin isyanının sona erdirilmesi konularındaki iş birliği ve stratejik ortaklığa dayandığını kaydetti.

Hadi, bu isyancı milislerin (Husiler) dayattığı savaşın yansımalarına maruz kalan Yemen halkının maslahatı adına barışın gerçekleşmesi için sürekli çaba sarf ettiğini yineledi.

Dışişleri Bakanı Raab ise İngiltere'nin, zorluklara ve yaşanan sıkıntılara rağmen barış limanına ulaşması için Yemen'e destek verdiğini belirtti.

İngiliz Bakan ayrıca ülkesinin, Yemen halkının çektiği acıların azaltılmasına katkıda bulunacak acil ekonomik ve insani çözümleri uygulamaya koyma konusundaki tutumuna dikkati çekti.

Bu görüşmelerin, Yemen krizine siyasi bir çözüm sağlamayı amaçlayan uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in attığı adımlar kapsamında gerçekleştiği belirtiliyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yemen Cumhurbaşkanı, İngiltere Dışişleri Bakanı ile ülkesindeki krizi görüştü - Son Dakika


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