Son dakika haberi! - Yemen'de Benzin İstasyonunda Patlama: 3 Ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! - Yemen'de Benzin İstasyonunda Patlama: 3 Ölü
30.01.2021 23:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Yemen'de benzin istasyonunda patlama: 3 ölü Yemen'de Husi milislerinin kontrolündeki El-Beyza'da bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
- Yemen'de benzin istasyonunda patlama: 3 ölü
TAİZ - Yemen'de Husi milislerinin kontrolündeki El-Beyza'da bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
Yemen'de Husi milislerinin kontrolünde bulunan El-Beyza kentindeki bir benzin istasyonunda patlama oldu. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların El Thawra Genel Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Patlama sonucu istasyona yangın çıkarken, patlamanın etkisiyle çok sayıda araç da hasar gördü.
Son Dakika Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç