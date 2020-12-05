Son dakika haberi | Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

05.12.2020 14:23
Son dakika haberi | Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi: Yemem'in Ed-Dali kentinde Aden Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Halid el-Hamidi kimliği belirsiz kişilerce uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Yemem'in Ed-Dali kentinde Aden Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Halid el-Hamidi kimliği belirsiz kişilerce uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Yerel bir kaynağın AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Ed-Dali kentinde Aden Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi'nin Dekanı Halid el-Hamidi motosikletli kimliği belirsiz kişilerce suikaste uğradığını belirtti.

Hamidi'ye kent merkezindeki Eğitim Fakültesi binası önünde ateş açıldığını söyleyen kaynak, saldırganların kaçtığını ve Hamidi'nin hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yemenli yetkililerden olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, suikastin sorumluluğunu üslenen herhangi bir grup olmadı.

Ed-Dali kenti zaman zaman Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticileri, Güney Direnişi yöneticileri ve aktivistlerin uğradığı suikastlerle gündeme geliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Eğitim Fakültesi, Suikast, yerel, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen'de bir akademisyen uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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