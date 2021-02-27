Son dakika haberi: Yemen'de çatışmaların yaşandığı Marib'de hükümet güçlerinden 6 asker öldü - Son Dakika

Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı ordu arasında çatışmalara sahne olan Marib kentinde hükümet güçlerinden 3'ü üst düzey 6 asker hayatını kaybetti.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Marib'de 2'si üst düzey 4 askerin cenaze töreni düzenlendi.

Söz konusu askerlerin Marib'de ülkeyi savunmak için vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirtilirken konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler dün akşam Marib'e bağlı Sarvah ilçesinde ordu birliklerine ait mevzilere saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Marib Özel Güvenlik Güçleri Komutanı General Abdulgani Şulan ile bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırının geri püskürtüldüğü ve Husilerden de can kayıpları olduğu aktarıldı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.