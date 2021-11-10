Son dakika haberi! Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaları izleyen bir gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemen'in Aden kentinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaları takip eden foto muhabiri Abdullah el-Hediyye yaşamını yitirdi.

Haberi, Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Merkezi Başkan Yardımcısı Salih el-Kuteybi duyurdu.

Kuteybi yaptığı yazılı açıklamada, foto muhabiri Abdullah el-Hediyye'nin, Marib'in Mela cephesinde çatışmaları takibi sırasında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Vekili Muhammed Kizan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hediyye'nin şehit olduğunu ifade etti.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de dün araçlarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen Raşa Abdullah hayatını kaybetmiş, araçta bulunan ve kendisi gibi gazeteci olan eşi Muhammed el-Atemi ağır yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, hükümet saldırıdan Husileri sorumlu tutmuştu.

2015'ten bu yana 50 gazeteci öldürüldü

Yemen'deki sivil toplum örgütü Basın Özgürlükleri Gözlemevi'nden dün yapılan açıklamada, ülkede savaşın başladığı 2015 yılından bu yana 50 gazetecinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Ülkedeki basın mensuplarının çatışan taraflarca sürekli ihlallere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.