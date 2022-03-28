Son dakika haberi... Yemen'de Husiler ile hükümet 2 bin 223 esirin takası için anlaştı - Son Dakika

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, hükümetle her iki taraftan toplamda 2 bin 223 esirin takas edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Yemen hükümetiyle yeni bir esir takası anlaşmasına varıldığını belirtti.

Murteza, takas kapsamında toplamda 2 bin 223 olmak üzere, 1400 Husi milise karşılık, Husilerce kaçırılan ve aralarında 16 Suudi Arabistanlı ve 3 Sudanlının da bulunduğu 823 esirin serbest bırakılacağını ifade etti.

Serbest bırakılacaklar arasında Yemen Cumhurbaşkanının kardeşi Nasır Mansur Hadi ile eski Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi'nin de olduğunu aktaran Murteza, serbest bırakılacakların isim listelerinin salı günü teslim edileceğini dile getirdi.

Hükümetten henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.