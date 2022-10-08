Son dakika haberi | Yemen'de Husiler sivil bir araca saldırdı: 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yemen'de Husiler sivil bir araca saldırdı: 8 yaralı

08.10.2022 22:44
Son dakika haberi | Yemen'de Husiler sivil bir araca saldırdı: 8 yaralı

Son dakika gündem haberi... Yemen'deki İran destekli Husilerin, Taiz şehrinde sivil bir araca hava saldırısı sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Taiz şehrinde sivil bir araca hava saldırısı sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümet güçlerine bağlı Taiz Rehberlik Birimi Başkan Vekili Abdulbasit el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilere ait insansız hava aracının (İHA), Taiz'in Şemir bölgesinde "Toyota Hilux" tipi sivil bir aracı hedef aldığını belirtti.

Bahr, araç seyir halindeyken düzenlenen saldırıda arabada bulunan 8 kişinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Olayla ilişkin Husilerden açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen'de Husiler sivil bir araca saldırdı: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yemen'de Husiler sivil bir araca saldırdı: 8 yaralı - Son Dakika
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